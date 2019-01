May reclama apoyo para superar moción de censura y resolver 'brexit'

La primera ministra británica, Theresa May, reclamó de nueva cuenta el apoyo para su gobierno a fin de superar la moción de censura a su gobierno y resolver el estancamiento en la salida del país de la Unión Europea (UE), a un día de que la Cámara de los Comunes rechazó el acuerdo al respecto.

“Siempre he creído que la mejor manera de avanzar es salir de manera ordenada, con un buen trato”, declaró May al comparecer ante los diputados, un día después de la mayor derrota parlamentaria de un gobierno británico en casi un siglo.

Aseguró que está dispuesta a hablar con los distintos partidos para hallar una solución tras el rechazo del acuerdo del Brexit por el Parlamento la víspera, además expresó su convicción de seguir adelante con la ejecución de la salida británica de la UE.

“Creo que una elección es la peor cosa que podríamos hacer, porque profundizaría la división cuando necesitamos la unidad, provocaría el caos cuando necesitamos certeza y causaría retrasos cuando necesitamos avanzar”, dijo.

Por ello, pidió apoyo para resolver el actual estancamiento del Brexit y volvió a descartar una paralización del Articulo 50 del Tratado de Lisboa para evitar que la salida se consume el próximo 29 de marzo.

Asimismo, confió en obtener el apoyo de sus 317 diputados para superar la moción de censura presentada por el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, prevista para las 19:00 horas GMT.

La Cámara de los Comunes rechazó la víspera por 432 votos en contra y 202 a favor el acuerdo sobre la salida de Reino Unido de la UE, conocido como Brexit, negociado por la primera ministra con la Comisión Europea.

Se estima que la moción de no confianza sea votada esta misma tarde. De prosperar se abriría un periodo de 14 días naturales para que May recupere la confianza de los legisladores y se forme un nuevo gobierno, pero si no hay acuerdo, se disolvería el actual Parlamento y habría convocatoria a elecciones.