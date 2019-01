Reino Unido en crisis por Brexit

Con su plan de Brexit bajo el brazo, la Primera Ministra Theresa May sufrió ayer martes ante la Cámara de los Comunes una derrota a una escala sin precedentes en tiempos recientes en el Reino Unido.

El Parlamento británico rechazó de manera contundente el acuerdo de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE), dejando el proceso de divorcio y el futuro del gobierno británico en el limbo. Moderados y radicales, euroescépticos y europeístas, conservadores y miembros de la oposición aniquilaron la iniciativa de May por 432 votos en contra y solo 202 a favor.

Tras conocerse el fulminante resultado, May mostró su determinación de seguir adelante con el mandato otorgado en las urnas hace dos años y medio por los británicos a favor de salir de la Unión Europea, pero antes, aceptó el reto de poner la existencia de su gobierno a prueba en un voto de confianza que tendrá lugar este miércoles en la Cámara.

"Es claro que los legisladores no apoyan el acuerdo (…) pero el voto de esta noche no nos dice sobre lo que apoyan, nada sobre cómo o si tienen la intención de honrar la decisión del referéndum", declaró. "Los ciudadanos de la UE aquí, y los ciudadanos del Reino Unido en la UE, merecen claridad lo antes posible", subrayó.

"El problema más importante que enfrentamos es que el gobierno ha perdido la confianza de esta Cámara y del país. Por lo tanto, informo que he presentado una moción de no confianza en este gobierno", anunció el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, quien es favorable de reabrir negociaciones con la UE y poner sobre la mesa todas las opciones para evitar una retirada sin acuerdo.

El 12 de diciembre, May ya superó una moción de confianza por 200 a favor y 117 en contra.

En Bruselas, los líderes de las instituciones comunitarias lamentaron el resultado en Westminster.

"Insto al Reino Unido a aclarar sus intenciones lo antes posible. El tiempo se acabó", aseguró el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, luego de confirmar que los trabajos de contingencia continúan para preparar al bloque ante un divorcio que se ha tornado caótico.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, igualmente demandó claridad, pues la única solución está en cancha británica y no necesariamente tiene que ser el Brexit. "Si un acuerdo es imposible, y nadie quiere una salida sin acuerdo, ¿Quién tendrá finalmente el valor para decir cuál es la única solución positiva?", señaló, al insinuar que el Brexit puede ser frenado si los británicos lo desean.

La Unión Europea mantiene su posición de que no habrá renegociación y el acuerdo del Brexit que está sobre la mesa es la mejor opción posible.

Boris Johnson, antiguo ministro de Exteriores y uno de los mayores líderes del bloque conservador rebelde y euroescéptico, reaccionó con una frase contundente: "El acuerdo está muerto. Claramente era un mal acuerdo para el Reino Unido".

El voto sobre el plan para una retirada ordenada de la UE, tuvo lugar luego de cinco días de debates que concluyeron con una última intervención de May, quien usó la palabra para hacer un llamado desesperado a favor de su iniciativa y advertir sobre la gravedad de la situación y los riesgos de un voto en contra.

Aseguró que no habrá acuerdo alternativo, ni posibilidad de renegociar con la UE. "Un voto en contra es un voto a favor de la división, la incertidumbre o ningún tipo de Brexit", alertó.

Por 51.9% de votos a favor, los británicos decidieron en junio de 2016 abandonar la UE luego de cuatro décadas de integración. Fijaron el 29 de marzo de 2019 como el día del Brexit. Tras dos años y medio, período en el que hubo negociaciones conflictivas, crisis políticas, elecciones generales, dimisiones al interior del gabinete, el acuerdo suscrito entre Londres y Bruselas en noviembre pasado llegó finalmente a la Cámara de los Comunes, que en un principio debió pronunciarse en diciembre.

Era una cantada derrota debido a que en las últimas seis semanas May no consiguió ninguna concesión que pudiera vender a los Comunes, principalmente en el rubro del backstop, el mecanismo de emergencia que entraría en vigor para evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda una vez que finalice el período transitorio previsto en un principio en diciembre de 2020.

Este instrumento inquieta a algunos legisladores por su carácter de tiempo indefinido; afirman que la medida dejaría atada a Irlanda del Norte a las normas de la UE, limitando la autonomía de Gran Bretaña a definir su política económica y comercial.

En la jornada legislativa de ayer también fue sometida a votación una enmienda presentada por el veterano conservador John Baron, la cual pretendía darle a Gran Bretaña el derecho a terminar de manera unilateral con la denominada red de seguridad para evitar el caos en la frontera irlandesa. Fue exterminada por 600 votos en contra y sólo 24 a favor.

Corbyn presenta una moción de censura

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, presentó ayer en el Parlamento una moción de censura contra el Gobierno de la primera ministra, la conservadora Theresa May.

El líder de la principal formación de la oposición en el Reino Unido planteó esa moción poco después de que la Cámara de los Comunes haya rechazado por 230 votos de diferencia el acuerdo del “brexit” alcanzado entre el Ejecutivo conservador y la Unión Europea (UE).

Corbyn calificó el rechazo al acuerdo como “catastrófico fracaso” del Gobierno conservador liderado por May y aseguró que es “la peor derrota” -432 votos en contra y 202 a favor- de un Ejecutivo en una votación similar desde los años 20 del siglo pasado.

El político laborista señaló que después de dos años de negociaciones el veredicto de ayer era “totalmente decisivo” y aseguró que la prioridad de la “premier” este tiempo ha sido “únicamente el Partido Conservador”.

“Un no acuerdo debe salir de la negociación, se debe asegurar una unión aduanera permanente y la garantía de que los derechos de los ciudadanos serán protegidos”, proclamó, al tiempo que dijo que la jefa de Gobierno ha “cerrado la puerta al diálogo”.

La primera ministra confirmó que mañana se debatirá y votará esa moción de censura, que podría desembocar, en última instancia, en unas elecciones generales anticipadas en el Reino Unido.

Si May no recibe el respaldo de al menos la mitad de la cámara, se abrirá un período de 14 días en el que ella u otro candidato tendrán la opción de volver a proponer un Ejecutivo que cuente con la aprobación del Parlamento.

Pero, si, pasado ese período, los diputados no han respaldado a un nuevo Gobierno, se iniciará de forma automática el proceso para celebrar unos comicios, el objetivo que persigue el líder de la oposición.

Escenarios posibles tras el rechazo al acuerdo

El rechazo del Parlamento británico al acuerdo del Brexit abre un período de incertidumbre en el Reino Unido que puede desembocar en una ruptura no negociada con la Unión Europea (UE) el próximo 29 de marzo, o bien, en una extensión del plazo para salir del bloque, entre otros escenarios. Estos son algunos de los eventos que puede desencadenar la votación en la Cámara de los Comunes:

=> MOCIÓN DE CENSURA: La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, afronta este miércoles una moción de censura convocada por el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, con el objetivo de forzar unas elecciones generales. El norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), clave para formar mayorías en la Cámara de los Comunes, ha confirmado que respaldará a May, que cuenta también previsiblemente con el respaldo del sector más crítico de su partido, por lo que la jefa de Gobierno confía en superar la moción. Si el Gobierno perdiera la votación, se abriría un período de 14 días en los que May u otro candidato podrían tratar de ganar el respaldo mayoritario del Parlamento para formar un nuevo Ejecutivo. Tras ese plazo, se inicia de forma automática el proceso para celebrar unos comicios si nadie ha logrado la mayoría necesaria.

=> PLAN "B" DEL GOBIERNO: May cuenta con un plazo legal de tres jornadas parlamentarias hábiles, hasta el próximo lunes, para exponer ante los diputados un plan del Brexit alternativo al que ha sido rechazado. Previsiblemente, esa propuesta podrá ser enmendada y votada por los parlamentarios, lo que abriría la puerta a que los diputados tengan cierto control sobre los siguientes pasos a seguir. Si supera la moción de censura, la jefa de Gobierno planea reunirse con el resto de fuerzas políticas para explorar posibles planes que puedan contar con un respaldo mayoritario en los Comunes. May quiere consensuar "ideas que sean genuinamente negociables" para proponérselas acto seguido a Bruselas. Los conservadores euroescépticos y el DUP han urgido a May a renegociar el acuerdo y deshacerse de la cláusula de salvaguarda para Irlanda del Norte, el punto más conflictivo del texto. La UE, sin embargo, ha descartado hasta ahora reabrir la negociación de un pacto que recibió el visto bueno de los 27 países comunitarios restantes en noviembre.

=> SALIDA NO NEGOCIADA: El artículo 50 del Tratado de Lisboa y la propia legislación británica establecen que el Reino Unido abandonará la UE sin un acuerdo el próximo 29 de marzo en caso de que no se ratifique para entonces un pacto, o bien, se pacte una extensión del plazo. Según el Banco de Inglaterra, ese escenario puede provocar una caída del 8 % del PIB británico en pocos meses, entre otras perspectivas negativas para la economía.

=> APLAZAR EL BREXIT: Londres puede pedir una extensión del período de negociaciones, para lo cual necesita el visto bueno de los otros 27 socios europeos. Una de las dificultades de ese escenario son los comicios comunitarios previstos entre el 23 y el 26 de mayo. Bruselas prevé que el Reino Unido estará para entonces fuera del bloque, por lo que el Parlamento Europeo reducirá su número de escaños y distribuirá entre otros Estados algunos de los que dejarán vacantes los británicos. Un retraso de unos tres meses permitiría que el Brexit se ejecutara antes de la primera sesión del Parlamento Europeo tras los comicios, en julio, mientras que una extensión más larga complicaría el encaje legal del Reino Unido en el bloque comunitario.

=> SEGUNDO REFERÉNDUM: Unas 700,000 personas se manifestaron en Londres en octubre en favor de un segundo referéndum. En el primero, celebrado en junio de 2016, el 51.9 % de los votantes se decantó por la salida de la UE. Ni el Partido Conservador ni el Partido Laborista respaldan por ahora otro plebiscito. El líder laborista mantiene que si no logra forzar unas elecciones generales anticipadas, valorará otras opciones sobre la mesa, incluida la de respaldar una nueva consulta.

CANCELAR EL BREXIT: Una sentencia del Tribunal de Justicia europeo permite a Londres revocar de forma unilateral la notificación con la que inició el proceso de salida de la UE, en marzo de 2017.