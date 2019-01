Sin acuerdo, se agrava crisis del Brexit

Con una aplastante mayoría, el Parlamento británico tumbó el martes el acuerdo alcanzado por la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, para la salida de este país de la Unión Europea, lo que representa la mayor derrota sufrida por un gobierno británico en el último siglo.

A 73 días de que se formalice el divorcio de Londres con Bruselas, el 29 de marzo de 2019, la Cámara de los Comunes rechazó el pacto presentado por May por 432 votos en contra y 202 a favor, agudizando aún más la crisis del llamado Brexit.

May tiene de plazo hasta el lunes para proponer un plan alternativo, si supera este miércoles la moción de censura que presentó el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, quien aspira con contar con el apoyo de esos 230 parlamentarios que hoy se mostraron contrarios al pacto.

Si la líder conservadora no logra sumar los votos de al menos la mitad de la Cámara, el país se puede ver abocado a unas elecciones generales anticipadas, el objetivo prioritario de su mayor rival político.

May, que no ha conseguido convencer a casi nadie con su galimatías de "Brexit significa Brexit" a lo largo de dos años de negociación, tampoco logró apoyos con las "clarificaciones" que envió esta semana la UE sobre la salvaguarda en la frontera irlandesa, de que su intención era no aplicarla.

Esta garantía, que irrita especialmente a los diputados, establece que, si no hubiera un acuerdo comercial con la UE a final de 2020, todo el Reino Unido formaría una unión aduanera, pero Irlanda del Norte tendría un estatus especial más alineado con el mercado único europeo, a fin de mantener abierta la frontera con el sur, clave para su economía y el proceso de paz.

La situación de incertidumbre en que se ha sumido el Reino Unido podría exigir "detener el reloj del artículo 50 (del Tratado de Lisboa) y volver a poner esta cuestión en el electorado", como esgrimió la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon.