Recuerdan en Guatemala a niño fallecido en EU

Un pequeño altar con flores y veladoras yacía sobre una mesa dentro de la sencilla vivienda de madera en una remota región rural de Guatemala. Cerca de allí estaba un pequeño par de botas de hule, adecuadas para un niño de 8 años.

Pegadas a la pared había tres fotos acompañadas por un sencillo epitafio para el niño cuya memoria se honraba con el improvisado altar: "Felipe Gómez Alonzo. Murió el 24 de diciembre de 2018 en Nuevo México, EU".

En Nochebuena, Felipe se convirtió en el segundo niño guatemalteco este mes en morir bajo custodia de autoridades estadounidenses cerca de la frontera con México. Los fallecimientos desataron críticas generalizadas hacia el presidente Donald Trump, que ha procurado responsabilizar de ello a los demócratas, incluso mientras su secretaria de Seguridad Nacional prometía que se realizarán exámenes adicionales de salud a los niños migrantes detenidos.

En el poblado de Yalambojoch, donde vivía el niño en el occidente de Guatemala, las consecuencias políticas en Estados Unidos de lo ocurrido parecían muy distantes y sólo había una profunda tristeza por su muerte. Los parientes dijeron que no tenían idea de que podría ocurrir una tragedia así. Ni habían oído hablar de las políticas estadounidenses por las que miles de niños migrantes fueron separados de sus padres a principios de este año. "No tenemos televisión, no tenemos radio", dijo Catarina Gómez, hermana de Felipe. "No sabíamos que había pasado antes", agregó, refiriéndose a que desconocían que otros niños migrantes ya habían muerto.

La aldea, situada sobre una planicie y rodeada de espectaculares montañas llenas de pinos verdes, es un sitio de pobreza aplastante y falta de oportunidades. Sólo hay una pequeña escuela, no es posible transitar por las calles de tierra en época de lluvias y las viviendas son rudimentarias.





Doloroso. María Gómez, tía de Felipe Gómez Alonzo, llora al recordarlo cuando vivía en el pueblo de Yalambojoch.

