Boicotearán asunción de Bolsonaro

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, encabezado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunció ayer que no participará de la ceremonia de asunción del cargo de Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil, por razones políticas.

"Participamos de las elecciones presidenciales en el presupuesto de que el resultado de las urnas deben ser respetados, como siempre hicimos desde 1989, venciéramos o no. Mantenemos el compromiso histórico con el voto popular", señaló el PT en un comunicado.

Denunció "un proceso electoral desfigurado por el golpe del impeachment (juicio político), la prohibición ilegal de la candidatura de Lula y la manipulación de las redes sociales".

La ausencia del PT, perdedor del segundo turno de las elecciones presidenciales, se justifica según la formación por "los discursos y acciones que estimulan el odio, la intolerancia y la discriminación", en referencia a Bolsonaro y sus polémicas declaraciones sobre las mujeres, las minorías étnicas y la lucha contra el crimen.

"No aceptamos que tales prácticas sean naturalizadas como instrumento de la disputa política. Por todo eso, el PT no estará presente en la ceremonia de pose del nuevo presidente", señaló el texto. Tras perder las elecciones el 28 de octubre, el candidato socialista Fernando Haddad ya no felicitó a Bolsonaro y prometió que el PT "se reconectará con las bases y los pobres del país" para "resistir" ante el Ejecutivo de extrema derecha.

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acordaron hoy dar inicio a una asociación estratégica entre ambos países para cooperar en áreas como tecnología, defensa, agricultura, seguridad y agua.

"Mas que una asociación, queremos ser hermanos en el futuro, en áreas como economía y tecnología, y en todo lo que pueda traer beneficios para los dos países", afirmó el ultraderechista brasileño en un breve pronunciamiento tras el encuentro que tuvo este viernes con el primer ministro israelí.

Encuentro. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro (Der.), se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

