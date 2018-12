Cierre administrativo podría durar hasta 2019

WASHINGTON, EU

WASHINGTON, EU







COMENTAR

Las acciones que tomaron ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, y el Congreso apuntan a que el cierre parcial de la Administración durará hasta principios de 2019, como mínimo, cuando los miembros del Senado volverán a reunirse para abordar la cuestión.

"El presidente (Trump) no quiere que el Gobierno permanezca cerrado, pero no firmará una propuesta que no priorice primero la seguridad de nuestro país", indicó la Casa Blanca en un comunicado, después de que el propio Trump cargara contra los demócratas por no apoyar la construcción de un muro fronterizo con México.

La oficina presidencial argumentó que Trump y su equipo "se quedaron en Washington durante la Navidad con la esperanza de negociar un pacto para reabrir la Administración", pero recriminó a los demócratas que "decidieran irse a casa".

La actitud inamovible de Trump ha chocado desde hace seis días con el Senado estadounidense, que no ha logrado alcanzar un pacto que satisfaga al mandatario y que, por ende, reabra las partes de la Administración que han cerrado.

De este modo, la Cámara Alta estadounidense anunció ayer que no ha llegado a un acuerdo en las últimas horas y comunicó que sus integrantes no volverán a reunirse hasta el 2 de enero.

"El Senado permanecerá suspendido hasta el lunes 31 de diciembre, cuando habrá una sesión pro forma (en latín, para la forma, es decir, para guardar las apariencias). El Senado volverá a reunirse el miércoles 2 de enero a las cuatro de la tarde", anunció el único senador que asistió este jueves a la Cámara Alta, Pat Roberts.

La clausura del Gobierno federal es parcial porque tres cuartas partes de la Administración -incluido el Pentágono- tienen fondos hasta septiembre de 2019.

Afectados

El cierre de gobierno afecta a:

=> Un total de 800 mil de los 2,1 millones de trabajadores federales.

=> Quienes no cobrarán mientras permanezca cerrado el Gobierno.

=> Están a expensas de la aprobación de un presupuesto.

Negociación. La actitud inamovible de Trump ha chocado desde hace seis días con el Senado estadounidense.

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP