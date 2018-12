Cierre de gobierno de EU se prolongaría hasta próximo año

WASHINGTON, EU.-

El cierre del gobierno de Estados Unidos enfilaba a prolongarse hasta el año próximo después que el moribundo Congreso en funciones se declaró en receso, sin visos de una pronta solución que parece ahora quedará en manos de la siguiente legislatura que asumirá el 3 de enero.

Al cumplirse el sexto día de la suspensión de labores que afecta a 800 mil trabajadores, el presidente Donald Trump y los demócratas en el Congreso no cedieron posiciones en su batalla sobre el muro que el mandatario quiere construir en la frontera.

Sin apariciones públicas este jueves, Trump recurrió a Twitter para ventilar su malestar por la negativa demócrata a ceder a su demanda de autorizar cinco mil millones de dólares para iniciar los trabajos de la controversial obra.

“Esto no se trata del muro. Todos saben que el muro funciona perfectamente (en Israel, el muro funciona 99.9 por ciento. Esto es sólo que los demócratas no quieren dejar a Donald Trump y los republicanos tener un triunfo", denunció el mandatario en un mensaje.

Añadió que es posible que los demócratas "quizá tengan los 10 votos del Senado, pero nosotros tenemos el tema: Seguridad Fronteriza 2020!”.

La Casa Blanca insistió que la pelota está ahora en la cancha demócrata después de ofrecer su contrapropuesta sobre los fondos para el muro, que fueron incluidos por los republicanos, a satisfacción del mandatario, en su propuesta presupuestal aprobada la semana pasada.

El Senado había adoptado antes una propuesta presupuestaria que incluyó mil 600 millones de dólares para los trabajos del muro, y el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, dejó en claro que su bancada no aprobará los fondos para construir la obra.

Trump dijo que el cierre parcial del gobierno continuará mientras los demócratas no accedan a su demanda, y en otro de sus mensajes, sugirió, sin probarlo, que la mayoría de los trabajadores afectados por el paro son demócratas.

Mientras el presidente ventilaba su malestar en las redes sociales, el Senado y la Cámara de Representantes se declararon en receso después de cumplir dos sesiones protocolarias, las ultimas antes que el nuevo Congreso asuma funciones el próximo 3 de enero.

Se espera que el Senado reinicie labores este lunes, mientras que los legisladores de la Cámara de Representantes serán notificados con 24 horas de anticipación si deben volver a Washington.

Algunos reportes anticiparon que uno de los primeros asuntos de los que se ocuparán los demócratas cuando asuman el control de la cámara de representantes será aprobar una iniciativa pidiendo le reapertura del gobierno.

Si el Senado la adopta, eso colocaría a Trump en la posición de vetarla, aunque al hacerlo perdería el argumento de que los demócratas son quienes quieren el cierre de gobierno.

La vocera presidencial, Sarah Sanders, insistió en que el mandatario no quiere el cierre, “pero no va a firmar una propuesta que no priorice primero el bienestar y la seguridad de nuestro país”.

Sanders criticó que los legisladores demócratas hayan abandonado la ciudad, a pesar que los republicanos hicieron lo mismo, enfatizando que Trump decide permanecer en la capital para negociar un acuerdo.

“Los demócratas decidieron irse a sus casas. La única conclusión racional es que el partido demócrata esta abiertamente a favor de mantener nuestro gobierno cerrado y proteger a los inmigrantes indocumentados, en lugar de los estadounidenses”, acusó en un comunicado.





