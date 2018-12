Trump defiende despido de Mattis; lo acusa de tener una visión corta

WASHINGTON, EU.-

El presidente Donald Trump justificó hoy el despido del general James Mattis como secretario de Defensa y acusó a éste de tener una visión corta respecto a las relaciones de Estados Unidos con sus aliados.

Trump dijo que se equivocan quienes aseguran que ha maltratado a los aliados militares de Estados Unidos, como se lo reprochó Mattis en su carta de renuncia y en la que desmintió el anuncio del mandatario de que se retiraba del cargo.

“Para esos pocos senadores que creen que yo no aprecio o no me gusta estar aliado con otros países, se equivocan. Me GUSTA. Lo que no me gusta sin embargo es cuando muchos de esos mismos países se aprovechan de su amistad con Estados Unidos, tanto en protección militar y comercio”, dijo en Twitter.

En su carta, dada a conocer poco después de que Trump hiciera público el anuncio de su retiro, el general Mattis explicó que su renuncia al cargo permitirá a Trump tener un secretario de Defensa “mejor alineado” con su manera de pensar.

“Mis puntos de vista sobre cómo tratar con respeto a los aliados y también a tener en cuenta tanto a los actores malignos así como competidores estratégicos están fuertemente respaldados e informados por más de cuatro décadas de inmersión en estos temas”, dijo el excomandante de las fuerzas armadas en Afganistán.

Mattis consideró que Estados Unidos debería hacer todo lo posible para promover un orden internacional “más propicio para nuestra seguridad, prosperidad y valores, y somos fortalecidos en este esfuerzo por la solidaridad de nuestras alianzas”.

Sin embargo, Trump sugirió que las relaciones con algunos aliados, sobre todo los europeos, son complicadas e insistió que muchos de estos gozan de la protección que Estados Unidos brinda en parte a través de alianzas, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sin pagar lo que deberían por ello.

“Estamos subsidiando sustancialmente a los ejércitos de muchos países ricos en todo el mundo, a la vez que esos países se aprovechan totalmente de U.S. y nuestros CONTRIBUYENTES en comercio. El General Mattis NO VE ESTE PROBLEMA. Yo SI y está siendo arreglado”, aseguró.





