Presidencia pide a empleados cesados del SAT volver a sus puestos

La Coordinadora de atención ciudadana de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya, pidió a los empleados del SAT que fueron obligados a renunciar o que fueron cesados, que regresen a trabajar con normalidad para evitar que se les despida por abandono de empleo y se les hagan efectivas sus renuncias.

Esta mañana, alrededor de 150 trabajadores se manifestaron frente al Palacio Nacional para pedir ser reinstalados en sus empleos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Después de que los manifestantes bloquearon durante unos minutos el circuito de la Plaza de la Constitución salió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y tras hacer una llamada telefónica, pidió a la coordinadora de Atención Ciudadana que atendiera a los quejosos.

Una comisión de 10 personas ingresó al Palacio Nacional, donde dejaron una carta dirigida al mandatario.

"El presidente está confundido porque piensa que somos de nivel alto cuando los más de 12 mil empleados que han sido despedidos están entre 4 mil y 17 mil pesos. Leticia Ramírez Amaya nos dijo que iba a ver el tema con el presidente y que nos iba a dar respuesta", dijo Leonor Lovera de la Administración de Recursos Financieros II en la Ciudad de México.

"Es importante que todos se presenten a trabajar porque si no hacemos presencia nos pueden agarrar por ahí de abandono de trabajo, es lo que nos dijo. Es algo grave si no se presentan porque se le puede hacer efectiva la renuncia: tres faltas consecutivas es abandono laboral".

Dulce Rangel tiene 42 años de edad y sabe que le será difícil encontrar trabajo nuevamente. Originaria de Iguala, Guerrero es una de las miles de empleadas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que se quedaron sin empleo desde la semana pasada.

Lo que más le preocupa de esta situación es cómo va a sostener a sus dos hijos, Marco de 9 años y la mayor, Itzel, de 16, con problemas de salud en el corazón y en la columna vertebral que se atendía en el ISSSTE.

"Nos hicieron firmar la renuncia amenazándonos que no nos iban a entregar nuestro seguro de separación y nos dijeron que si no firmábamos, no nos iban a recontratar", cuenta.

"Dependemos mucho de este trabajo porque tengo que mantener a mis hijos, mi hija está enferma y me quitaron el ISSSTE y el seguro de gastos médicos mayores que yo ocupaba", dijo.

Ella, junto con alrededor de 150 trabajadores más se manifestó esta mañana frente al Palacio Nacional, a la espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador los atendiera. Su petición es ser reinstalados o despedidos pero conforme a la ley.

De acuerdo con lo que comentaron, los despidos se hicieron en temporada vacacional para algunos, mientras que para otros los despidos ocurrieron a base de engaños puesto que el personal de Recursos y servicios, que es el símil de recursos humanos en el sector privado, les decía que si no firmaban no habría posibilidad de recontratarlos.

Los trabajadores llegaron desde las 06:30 de la mañana y con sus carteles esperaban la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde dentro del Palacio Nacional deseaba a los mexicanos una "feliz navidad" y una celebración "fraterna y amorosa". "A pesar de los pesares" se debe privilegiar la felicidad y la armonía, dijo.

Fuera, en el frío de las 06:30 de la mañana, cubiertos con gorros, chamarras y chales los trabajadores se preguntaban cómo iban a pasar la Navidad.

"Su mensaje es contradictorio con la situación que estamos viviendo los empleados del SAT porque ninguna felicidad y gratitud vamos a sentir cuando te despiden servicio. Es muy difícil tener ese espíritu navideño. Más bien queremos que ratifique esta injusticia", dijo Ernesto Carmona de 42 años del SAT.





