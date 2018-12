Trump fuerza la salida de Mattis

WASHINGTON, EU

El empresario Patrick Shanahan pasará a dirigir el Pentágono de manera provisional

El presidente de EU, Donald Trump, anunció ayer que el general James Mattis dejará su puesto como secretario de Defensa el próximo 1 de enero, en vez de a finales de febrero, y que su actual "número dos", Patrick Shanahan, pasará a dirigir el Pentágono de manera provisional.

"Estoy encantado de anunciar que nuestro muy talentoso subsecretario de Defensa, Patrick Shanahan, asumirá el título de secretario de Defensa interino a partir del 1 de enero de 2019.

Patrick acumula una gran lista de logros como subsecretario y previamente en Boeing. ¡Él será genial!", dijo Trump en Twitter.

Shanahan, que asumió el puesto de subsecretario de Defensa en julio de 2017, trabajó durante años para el fabricante de aviones estadounidense Boeing.

Según el diario The New York Times, que cita a funcionarios de la Administración, el mandatario se siente frustrado por la cobertura mediática que ha recibido la carta de renuncia de Mattis y, por eso, ha decidido deponerlo antes del 28 de febrero, fecha en la que tenía previsto dejar el Ejecutivo.

En su carta de renuncia, Mattis hizo una férrea defensa del sistema de alianzas de EU en el mundo y opinó que Washington debe "tratar a sus aliados con respecto", así como ser "resuelto e inequívoco" en la forma en que lidia con sus competidores, entre los que mencionó a China y Rusia.

Cuando el mandatario leyó esa misiva por primera vez no se dio cuenta de la fuerza de las palabras de Mattis, según dijo un funcionario a The New York Times. De esa forma, en un primer momento, Trump elogió a Mattis y dijo en Twitter: "El general Mattis ha sido de gran ayuda para mí a la hora de lograr que los aliados y otros países paguen su parte de obligaciones militares. Un nuevo Secretario de Defensa será nombrado pronto. Agradezco mucho a Jim su servicio".

Sin embargo, el mandatario ha ido sintiéndose cada vez más frustrado ante la cobertura de los medios de comunicación, que han retratado a Mattis como el "guardián" que mantenía el orden en la Casa Blanca y evitaba que Trump implementara sus planteamientos más aislacionistas en política exterior.

De hecho, los diarios The Washington Post y The New York Times publicaron este fin de semana editoriales en los que criticaban la salida de Mattis.





