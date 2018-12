Clouthier apoya Guardia sin el Ejército

CIUDAD DE MÉXICO

La diputada federal de Morena, Tatiana Clouthier, dijo estar a favor de la Guardia Nacional, pero que no está de acuerdo con que la estrategia de paz se promueva con el Ejército.

Durante una conferencia ayer martes con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, la ex coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador mencionó que acudió a la presentación del programa de seguridad y dijo estar "encantada" con este plan porque es una estrategia integral y atiende los problemas de raíz, sin embargo "promueve la estrategia de paz con el Ejército, cuando los números muestran lo contrario".

Por otro lado expresó su preocupación al dejar el poder en una sola persona, por lo que afirmó que eso es totalmente antidemocrático "porque está en contra de lo que votaron los mexicanos este pasado primero de julio". Tatiana Clouthier también expresó su punto de vista sobre la Guardia Nacional propuesta por López Obrador: "me preocupa, me ocupa, si quiero una Guardia Nacional, no la quiero como la estamos planteando... y tampoco entiendo porque la prisa de querer entrar a hacer estos cambios constitucionales".

Al finalizar su participación en la conferencia, la diputada citó ejemplos, donde los policías han funcionado en otros estados, como el caso de Monterrey: "tenemos muy claro cómo funcionó la Fuerza Civil en Nuevo León".

Más tarde Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, pidió a Clouthier leer bien la iniciativa sobre la Guardia Nacional.





