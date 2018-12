Acepta Italia modificar presupuesto rechazado

ROMA, ITALIA

El primer ministro italiano Giusepe Conte presentó ayer en Bruselas una nueva propuesta presupuestaria en la que el déficit público se reducirá del 2.4 por ciento anunciado de manera inicial a un 2.04 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Luego de meses de estira y afloja con la Comisión Europea, que rechazó el déficit de 2.4 por ciento y amenazaba a Roma con un procedimiento de infracción, el Ejecutivo italiano aceptó esta noche modificar su plan, aunque aclaró que no dará marcha atrás en sus reformas sociales.

"Hemos ilustrado nuestra propuesta, lo que me permite decir que no traicionamos la confianza de los italianos, respetamos los compromisos asumidos, en particular con las reformas de mayor impacto social", manifestó Conte tras reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker.

Aseguró que el déficit estructural "caerá" y que el crecimiento económico del país, rebajado por organismos multilaterales a menos del 1.0 por ciento para 2019, "será superior a nuestras expectativas".

Un portavoz comunitario confirmó que hubo "buenos progresos" en las negociaciones entre Roma y Bruselas, y que será evaluada la propuesta italiana.

La decisión, que ya era prevista por los mercados, llevó a que

=> La prima de riesgo de la deuda bajara más de 15 puntos y cerrara en 273, luego de que superó los 300.

=> La Bolsa de Milán cerró a la alza.

Decisión. Italia propuso hoy bajar su objetivo de déficit para 2019 del 2.4 % del PIB al 2.04 %.

