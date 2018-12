En riesgo, liderazgo de Theresa May

LONDRES, RU

El diputado conservador británico Jacob Rees-Mogg se pronunció ayer porque el exalcalde londinense Boris Johnson tome las riendas del Partido Conservador, en sustitución de la primera ministra Theresa May, cuyo plan para la separación de la Unión Europea (UE) tiene amplio rechazo parlamentario.

En entrevista con la televisora Sky News, el político se pronunció en favor de Johnson, quien renunció a su cargo de ministro de Relaciones Exteriores en julio pasado, en protesta por el plan de Brexit de May. "Creo que es muy importante que (el liderazgo conservador) sea alguien que crea en el Brexit, así que los tres principales son Boris Johnson, David Davies y Dominic Raab... Boris tiene un alcance más grande", aseguró Rees-Mogg.

El diputado euroescéptico ha desafiado públicamente el liderazgo de May en diversas ocasiones y se ha pronunciado en contra del acuerdo alcanzado con Bruselas, y fue uno de los legisladores que envió una carta el pasado 15 de noviembre para pedir un voto de no confianza contra May. La misiva fue enviada al Comité 1922 del Partido Conservador, encargado de supervisar a los líderes de dicho instituto.

El presidente del Comité 1922, Graham Brady, está obligado a convocar al voto una vez que se reúnan 48 cartas de diputados del partido gobernante para convocar a un voto de no confianza, que equivalen al 15 por ciento del total de legisladores del Partido Conservador. Rees-Mogg, un euroescéptico de línea dura preside el Grupo Europeo de Investigación, promotor del cambio de liderazgo, ha sostenido que "si no se puede cambiar la política, necesitamos cambiar al político".May tendrá que defender su liderazgo y lograr el apoyo de 158 diputados de su partido para que su cargo de primera ministra esté garantizado para los próximos 12 meses.





