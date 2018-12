Fiscalía muestra fragmentos de entrevista de Sean Penn a 'El Chapo'

NUEVA YORK, EU.-

NUEVA YORK, EU







COMENTAR

La Fiscalía federal para el distrito Este de Nueva York, que lleva el caso contra Joaquín Guzmán Loera, presentó hoy como evidencia un video de YouTube con fragmentos de la entrevista que realizó el actor Sean Penn al Chapo, en la que el mexicano habla sobre el tráfico de drogas en su país.

Es la primera vez que la fiscalía presenta una evidencia en la que se identifica al acusado, con cinco fragmentos de la entrevista realizada en 2015 en un lugar no especifico en las montañas de Sinaloa y que está disponible en las redes sociales desde esa fecha.

Con subtítulos en inglés, el jurado conoció del propio Guzmán Loera cómo comenzó en el narcotráfico durante su adolescencia al recordar que en el rancho Las Tunas, donde vivía, la única forma de sobrevivir era cultivando marihuana.

Afirmó además que el narcotráfico es "una cultura" que viene de los antepasados, "no solo en México sino a nivel mundial" y que si no hubiera consumo "no hubiera negocio".

"El narcotráfico no depende de una persona. Depende de muchísimas personas", se le escucha decir al acusado en el video.

Penn, que realizó la entrevista para la revista Rolling Stone, acudió al lugar junto a la actriz Kate del Castillo, que buscaba llevar al cine la vida de Guzmán Loera, y que se vio involucrada en un escándalo legal por este encuentro.

Antes de ser presentado el video en la sala del juez Brian Cogan, que preside el caso contra el Chapo en la corte federal en el distrito de Brooklyn, éste fue validado por un agente del FBI.

Guzmán Loera fue acusado de once cargos de narcotráfico como alegado líder del cartel de Sinaloa, el principal por mantener una empresa criminal, de los que se declaró no culpable. Caso contrario podría ser condenado a cadena perpetua.





Con subtítulos en inglés, el jurado conoció del propio Guzmán Loera cómo comenzó en el narcotráfico durante su adolescencia al recordar que en el rancho Las Tunas, donde vivía, la única forma de sobrevivir era cultivando marihuana. (ARCHIVO)

Etiquetas: EL CHAPOCHAPO GUZMAN

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- MD