Propuesta de reducir salarios fue por ser 'ofensivos': AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que su gobierno propuso reducir los salarios a los altos funcionarios porque son "ofensivos y exagerados", particularmente los del Poder Judicial, que en ocasiones llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales.

"Eso es ofensivo, no tiene nada qué ver con el cambio que la gente demanda, ni con la justicia, es una arbitrariedad, eso no sucede en otros países, son los mejores pagados del mundo", expresó.

En conferencia, López Obrador dijo que aún cuando están en su derecho de presentar amparos, el tema de los salarios "no está resuelto", pues es la Cámara de Diputados la que tiene la "última palabra" en el tema del Presupuesto.

"Quienes van a decir son los diputados, lo que se resuelva en definitiva nosotros lo vamos a acatar", indicó.

Andrés Manuel agregó que al estar en una nueva etapa, y no un cambio de gobierno, sino de régimen, está convencido de que debe existir un verdadero Estado de Derecho, que no esté chueco, y en donde ningún Poder subordine a otros Poderes, "eso es lo que está sucediendo, el Poder Ejecutivo ya no es poder de los poderes", exclamó.





El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que su gobierno propuso reducir los salarios a los altos funcionarios porque son "ofensivos y exagerados", particularmente los del Poder Judicial, que en ocasiones llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales. (NOTIMEX)

Etiquetas: Salarios MXPoder judicialscjnjuecesAMLO

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD