Corbyn pide salida de May si no puede renegociar acuerdo del 'brexit'

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, declaró hoy que la primera ministra, Theresa May, "debe dejar paso" a su formación para gobernar si no puede renegociar con Bruselas el acuerdo para la salida del país de la Unión Europea.

Corbyn afirmó que el Gobierno conservador está sumido "en el caos", después de que May anunciara que retrasa la votación del pacto, que estaba prevista para mañana martes, a fin de conseguir concesiones de la UE que lo hagan más aceptable para el Parlamento de Londres.

El líder socialdemócrata advirtió de que la Cámara de los Comunes solamente aceptará un acuerdo "renegociado" y no simples "garantías" legales sobre el texto actual, e instó a la líder "tory" a buscar el consenso parlamentario antes de regresar a Bruselas.

May sostuvo en su intervención que retrasa la votación hasta una fecha aún no especificada porque, de haberse celebrado mañana, el acuerdo propuesto no hubiera sido aprobado por los Comunes, pues se oponen al mismo tanto la oposición como buena parte de la bancada conservadora.

La primera ministra indicó que viajará a Bruselas para tratar de obtener "garantías" sobre la cláusula de seguridad existente para evitar una frontera física en la isla de Irlanda, el punto más polémico del acuerdo de salida.

Sin embargo, Corbyn subrayó que el Parlamento solo aceptará un acuerdo diferente al actual, que tildó de "chapuza" porque perjudicará "la economía y el empleo".

Los diputados laboristas acompañaron la intervención de su líder con gritos de "Dimisión, dimisión" dirigidos a May, que ha asegurado en repetidas ocasiones que no piensa dejar el cargo.

Los independentistas escoceses del SNP, así como los liberaldemócratas, instaron hoy a los laboristas, como mayor grupo de la oposición, a presentar una moción de censura contra May en el Parlamento, lo que llevaría a una votación sobre su liderazgo en el Gobierno.

Sin embargo, hasta ahora el partido de Corbyn no ha dado ese paso, ante la posibilidad de que la oposición perdiera tal moción, dado que es probable que los conservadores y sus socios del DUP norirlandés respaldarán en ese caso a la líder.





Corbyn aseguró que el Gobierno conservador está "en el caos". (AP)

