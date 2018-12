Trump llama 'tonto' a Rex Tillerson

WASHINGTON, EU

El presidente Donald Trump respondió ayer a las críticas de su exsecretario de Estado Rex Tillerson, llamándolo "tonto como una piedra" y "holgazán".

Durante una inusual aparición pública el jueves en Houston, Tillerson _ exdirector general de Exxon Mobil _ habló de las dificultades de trabajar con Trump. Llamó al presidente "indisciplinado" y dijo que al mandatario "no le gusta leer, no le gusta leer los reportes, no le gusta adentrarse en los detalles de muchas cosas".

Tillerson también indicó que con frecuencia Trump le pedía que hiciera cosas que él mismo le tuvo que explicar que eran ilegales o inconvenientes. Fueron declaraciones sorpresivas de un hombre al que Trump dijo alguna vez que sería "una estrella" en el Departamento de Estado.

Y provocó una dura respuesta de Trump el viernes. El presidente tuiteó que Tillerson "no tenía la capacidad mental necesaria para el trabajo" y procedió a elogiar al reemplazo de Tillerson.

"Mike Pompeo está realizando un gran trabajo, estoy muy orgulloso de él. Su predecesor, Rex Tillerson, no tenía capacidad mental necesaria", tuiteó el mandatario.

"Era tonto como una roca y no pude deshacerme de él lo suficientemente rápido. Era un holgazán".

Tensión

Trump despidió:

=> En marzo pasado, tras meses de malestar y críticas por su desempeño al frente del Departamento de Estado.

=> Además de fricciones personales.

Lo evidencia. Tillerson dijo que en materia de política exterior Trump se conduce a partir de sus creencias.

