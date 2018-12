Anuncia López Obrador perforación de nuevos pozos petroleros en Campeche

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que viajará a Campeche para anunciar el inicio de la perforación de una batería de pozos petroleros que buscan detener la caída en la producción y empezar a producir más petróleo crudo.

"Necesitamos extraer crudo, se está cayendo la producción, en unos días más vamos a iniciar la perforación de nuevos pozos petroleros y la intervención de pozos que están declinando en producción, pero que se van a reactivar", dijo en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

López Obrador reiteró que en su administración en los próximos años no hará ninguna licitación para contratos de explotación de hidrocarburos, hasta que éstos den resultados porque con la reforma energética sólo ha llegado de inversión extranjera el 2% de inversión pública de Pemex y no se ha sacado "un barril de petróleo".

"Entonces no podemos estar entregando territorios para la extracción de hidrocarburos, si no hay inversión y lo más importante si no hay producción".

Aseguró no se cancelarán los 110 contratos otorgados en las rondas petroleras para que no haya desconfianza, pero insistió en que quienes recibieron esos contratos deben demostrar que van a invertir y producir petróleo.

"A partir de resultados vamos a tomar la decisión, el compromiso nuestro es dar una tregua de tres años para que haya resultados. Porque que no queremos es que tengan los títulos de concesión y sólo sea para especular".





