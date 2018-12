Nombra AMLO a Margarita Ríos como titular del SAT

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que Margarita Ríos es directora general del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En su tercera conferencia matutina también presentó a Adelfo Regino como director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y confirmó que toda acción y programa del gobierno tendrá como población preferente a las comunidades indígenas.

Al responder a cuestionamientos sobre la mujer que logró evadir los filtros de seguridad de Palacio Nacional y entró a la conferencia como supuesta periodista, el presidente López Obrador llamó a Daniel Asaf, quien se encontraba en el salón donde se realiza las conferencias de prensa en Palacio Nacional, para presentarlo a la prensa y dijo que era su director de la Ayudantía que se encarga de su seguridad.

Este hombre, detalló el mandatario, está al frente de 10 hombres y mujeres que son profesionales, hay ingenieros, comunicadores que lo cuidarán al igual que lo hace el pueblo y los militares, que son pueblo uniformado, ya que aclaró: “No quiero que me cerquen, no quiero que me impidan mantener la comunicación con los ciudadanos”.

AMLO realizó su tercer conferencia matutina. (EFE)

Etiquetas: Transición federalAMLO

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD