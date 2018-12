Promete apoyar a Veracruz con los desaparecidos

XALAPA, VER

En su primera gira de gobierno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los políticos que gobernaron desde hace 36 años "no pudieron saquear por completo al país".

"Con eso vamos a salvar a México y vamos a convertirlo en una potencia, pero gracias a que no pudieron saquear por completo al país", sentenció el Presidente.

Ante un aproximado de 2 mil personas, en un evento público más parecido a un mitin, López Obrador detalló que el petróleo no se enajenó por completo porque a los gobiernos anteriores no les dio tiempo.

"Es como quien entra a robar un banco y llega a la bóveda donde está el dinero y comienza a meter dinero en los costales y se tiene que ir y deja algo, pues así fue, dejaron, ustedes pueden saber que todavía 80% del potencial petrolero de México es de la nación", aseguró López Obrador.

Lo mismo pasó, dijo, con las líneas eléctricas "porque ya estaban a punto de privatizar la industria eléctrica". Se comprometió a que "en esas líneas vamos a comunicar con internet a Veracruz".

El político tabasqueño respaldó la petición de ayuda humanitaria para Veracruz, que fue propuesta por el mandatario estatal, Cuitláhuac García. "Vamos a apoyar a Cuitláhuac con esta declaratoria de emergencia para encontrar a los desaparecidos", aseveró.

En su primera gira de gobierno y en un acto masivo en el centro de Xalapa, el Presidente afirmó: "Esto no es un simple cambio de gobierno, lo que se logró fue un cambio de régimen político".

"Se va a acabar la corrupción, me canso ganso. Se van a acabar los lujos en el gobierno, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre", destacó el mandatario.

Durante su discurso, el Jefe del Ejecutivo se calificó como "un terco", y por eso va a vender el avión presidencial y toda la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno pasado. "Pensaron que sólo era un asunto de campaña, cuando decía que iba a viajar en aviones de línea comercial. Lo hicimos así porque todavía estaban con la idea de que todavía iba a cambiar de parecer", expuso.

"Soy perseverante, soy terco. Se van a vender todos los aviones y helicópteros que usaban los políticos corruptos", expresó. López Obrador aclaró que en sus discursos él no va a decir nada que no vaya a cumplir. Y, en cuanto al estado, aseveró que el gobierno del ex mandatario veracruzano Miguel Ángel Yunes -sin nombrarlo- destruyó el sistema de atención médica y servicios de salud.





Primer viaje. Andrés Manuel López Obrador viajó a Veracruz para agradecer el apoyo y presentar parte de su programa.

