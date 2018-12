Presidente López Obrador destaca la responsabilidad de su cargo

CIUDAD DE MÉXICO.-

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló la importancia del cargo asumido, ya que es la representación de todo un pueblo que quiere justicia y democracia.

Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, antes de viajar al estado de Veracruz, donde sostendrá su primer acto presidencial, detalló que “es una responsabilidad; lo que dijo el joven de la bicicleta, allí está todo”.

Añadió que carga la responsabilidad, “eso es la Banda (Presidencial), es una responsabilidad porque es la representación de todo un pueblo que quiere justicia, democracia y, como dijo el joven, no tengo derecho a fallar y no voy a fallar”.

Puntualizó que tras la ceremonia de la víspera, en la que recibió la Banda Presidencial, se mantiene igual que siempre, “atento a los problema del país; afortunadamente ayer no hubo problemas mayores, el parte que me dieron fue sin novedad. Desde luego, esto no significa que no haya habido delitos, pero nada extraordinario o de preocupación mayor”.

Además, el mandatario federal enfatizó que a través de los medios de comunicación, mantendrá constantemente informados a todos los mexicanos, “todos los días vamos a tener mucha comunicación, nunca se va a interrumpir”.

En este sentido, indicó que este lunes estará en Palacio Nacional, desde las 6:00 horas, con el Gabinete de Seguridad y, posteriormente, informará a la población, a través de los medios de comunicación.

La tarde de este domingo, el presidente López Obrador estará en la ciudad de Xalapa, acompañado por el gobernador Cuitláhuac García, en la Plaza Lerdo, para encabezar su primer acto presidencial.

Al preguntarle sobre el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y la supuesta continuación de las obras en Texcoco, indicó que no tiene información al respecto.





