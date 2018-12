AMLO recibe Bastón de Mando y dirige mensaje

TORREÓN, COAH.-

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dirigió un nuevo mensaje a la nación, ahora ante miles de simpatizantes que se congregaron en el Zócalo capitalino.

Después de tomar protesta esta mañana en San Lázaro, el morenista se dirigió al Palacio Nacional, donde ofreció una comida a los invitados internacionales que acudieron a su investidura. Mientras tanto, a las afueras se congregaron miles de personas que disfrutaban de una verbena popular a la espera de que el nuevo mandatario saliera a emitir su discurso.

Fue ya en el Zócalo que López Obrador recibió el Bastón de Mando de la mano de los representantes de los 68 pueblos indígenas y los afromexicanos.

La histórica entrega es la primera que se hace a un presidente de la República, y representa el reconocimiento del liderazgo del Ejecutivo ante los pueblos indígenas mexicanos.

El ritual inició con la petición para comenzar con la purificación de López Obrador, para que el gobierno entrante cobre fuerza ante los desafíos venideros.

Posteriormente, un médico indígena procedió a hacer una súplica de rodillas, misma que AMLO también realizó para tomar un crucifijo; luego de ello, fue el turno de los mayas, quienes "con el ritual de las flores" realizaron una plegaria para la unión.

En dirección a los cuatro puntos cardinales, pidieron que el sentido de hermandad gobernara sobre todo México. Fue en el "ritual de las flores", que el pueblo maya pidió poner la mente "en terreno fértil".

"Los pueblos indígenas y afromexicanos venimos con una gran responsabilidad a depositar en sus manos, AMLO, el Bastón de Mando, que sirva para usted para gobernar al pueblo, tenemos mucha esperanza...".

"Aquí está el Bastón Mando con el cual usted dirigirá al pueblo, y queremos recordarle que queremos ser tomados en cuenta en todos los planes... Señor presidente, reciba de nuestro pueblo este símbolo... el pueblo indígena y afromexicano le entregamos nuestra confianza", dijo la señora Carmen Alonso.

Tras el ritual de los pueblos indígenas, Obrador se dirigió a los mexicanos.

"Luego de recibir el Bastón de Mando, reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, hoy hablé en el Congreso sobre el antiguo régimen, y también de la nueva política que llevaremos a cabo para lograr la cuarta transformación", dijo el Ejecutivo.

"Estamos por iniciar lo que bien podríamos llamar una modernidad forjada desde abajo para todos...Para resumir en una frase lo que buscamos y lo que anhelamos, la purificación de la vida pública de México", señaló Obrador, continuó; "reafirmo publicamente mis compromisos, vamos a darle prioridad a los pueblos indígenas de México, es una vergüenza que nuestros pueblos originarios vivan desde hace siglos en la opresión y marginación, por eso, todos los programas del Gobierno tendrán como población preferente a las diversas culturas del país; se atenderá a todos los mexicanos sin importar preferencias".

Obrador, reiteró que se cancelará la mal llamada Reforma Educativa y el gobierno no agraviará a las maestras y maestros, mientras señaló que buscará que todos los niveles de educación sean gratuitos.

"Señaló que todos los niños y niñas discapacitados de México tendrán una pensión mensual fija que será igual a la de los adultos mayores, mientras que los jóvenes desempleados serán contratados como aprendices", comentó en la plancha del Zócalo capitalino.

Asimismo señaló que la economía se reactivará desde abajo con salarios justos, en cuanto a las vialidades del país dijo que se harán con "revolvedoras y concreto para que haya mucho trabajo".

Ejidatarios y comuneros tendrán apoyos semestrales y entrega de fertilizantes en beneficio de productores agrícolas, mismo que se dará de manera gratuita a los productores del estado de Guerrero.

AMLO señaló que se va a rescatar los ejidos y comunidades, en señal de que se va a poyar el campo para su futura y constante producción como crecimiento.

El precio de las gasolinas, gas, luz no aumentará, sólo de acuerdo a la inflación, explicó que "si es del 4% será sólo de eso", mientras que pidió confianza y paciencia, pues "me están entregando un país en quiebra, en especial en la industria petrolera".

Señaló que el "plan es que a mitad de sexenio, cuando estén funcionando la totalidad de las refinerías, vamos a bajar los precios de las gasolinas".

Ante el aplauso de los asistentes al mensaje público, reiteró que no habrá aumento ni creación de impuestos "más que los de la inflación" a la par que comentó que "se acabaron los lujos en el Gobierno".

"Se aplicará una política de austeridad republicana, no habrá nepotismo, amiguismos, nepotismo, ni ninguna de esas lacras de la política", asimismo señaló que "las cuentas de los servidores públicos y sus bienes serán transparentes".

Anunció también una flotilla vehicular para los nuevos funcionarios, mientras que enfatizó que escoltas serán únicamente para quienes desempeñen cargos de seguridad pública.

Por otra parte indicó que el gasto de publicidad será reducido en un 50%, mientras que puntualizó que funcionarios "no podrán socializar con altos contribuyentes".

En cuanto al tema de los "superdelegados", señaló que habrá sólo una oficina del Gobierno federal por estado, sin embargo no abundó en el tema que ha generado polémica entre los funcionarios estatales.

Dio en parte que habrá participación ciudadana en las compras que genere el Estado y de observadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras que el Gobierno federal será descentralizado, por lo que sus distintas secretarías se distribuirán a lo largo del país.

Puntualizó que el fuero y los privilegios se van a abolir, mientras que señaló que envió la propuesta al pleno para que el presidente pueda ser juzgado como cualquier otro ciudadano.

"Todos nos vamos a portar bien, se acabó el robo de combustible", señaló que "se lo digo a sus mamacitas queridas", mientras que se castigará con cárcel la evasión fiscal, la compra de votos, el uso del presupuesto para intereses particulares o de partidos, a la par que termina la entrega de despensas, "el frijol con gorgojo", reviró.

Por otra parte señaló que ningún funcionario público podrá recibir regalos que "superen los cinco mil pesos" y no habrá espionaje a opositores ni a ciudadanos.

"Ya está en venta, se va el lunes a una sala de exposición de la Boeing el avión presidencial", señaló AMLO; dijo que toda la flotilla de aeronaves se venderá "salvo los que tengan que ver con la seguridad pública".

Anunció el también su proyecto de el Tren Maya, para la conectividad de comunidades en materia de Turismo, mientras que a la par del mismo habrá otro ferrocarril que estará destinado para el transporte de mercancías.

Señaló que se creará un corredor en el Itsmo de Tehuantepec, el cual unirá el puerto de Salina Cruz con el de Coatzacoalcos, el cual con vías ferroviarias se transportará mercancía desde el Pacífico al Atlántico, señaló que todo ello se va a hacer "consultando a los pueblos y sin afectar al medio ambiente".

"No llegó la inversión extranjera y se está cayendo la extracción de petroleo, y llegamos la extremo estar comprando petróleo", comentó Obrador tras señalar que tras la reforma energética la producción de barriles cayó en un 40%.

En cuanto al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dijo que se comprometió a que en tres años la operación y acondicionamiento de los ya existentes habrán ayudado a ahorrar cien mil millones de pesos.

Señaló que desde el primero de enero, la franja norte fronteriza de México tendrá un aumento del doble el salario mínimo, mientras que en el resto del país no será inferior a la inflación, "pues ha perdido en 35 años el 65% de su capacidad adquisitiva".

Para las Consultas Ciudadanas, señaló que se va a reformar el Artículo 35 de la Constitución, para que el la ciudadanía tenga siempre la oportunidad de participar en las decisiones públicas, mientras que el primer domingo de julio del 2021 llevará un consenso para que la gente decida si sigue o no como presidente de la República.

La relación bilateral con Estados Unidos será de cooperación y respeto mutuo, mientras que señaló que se "buscará la creación de empleos en México y Centroamérica... para abrir oportunidades en el proceso neoliberal que se termina".

Por último, López Obrador invitó a la ciudadanía en convertir en realidad los compromisos que presentó públicamente en el Zócalo capitalino, mientras que cada primero de septiembre dará un informe al Congreso.

"Les necesito", dijo AMLO, a la par que dijo que "conozco la historia, cuando gobernantes revolucionarios cometen el error de separarse del pueblo, no les va bien, por perder la comunicación con el pueblo".

Tras dos horas de discurso López Obrador terminó de dirigirse al público al grito de ¡Viva México!, seguido de la entonación del Himno Nacional.





