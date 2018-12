AMLO, presidente; 'no tengo derecho a fallarle al pueblo', dice

TORREÓN, COAH.-

Tras el posicionamiento de los coordinadores parlamentarios de los distintos partidos del Congreso, en sesión solemne, Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de México, cargo sobre el cual dijo que acepta el reto y se advirtió a sí mismo que no tiene "derecho a fallarle al pueblo".

Enrique Peña Nieto, presidente saliente, y Andrés Manuel, llegaron al Palacio Legislativo de San Lázaro poco después de las 11:00 horas, donde ambos fueron recibidos entre aplausos.

De inmediato, inició el acto de la toma de posesión de AMLO como nuevo presidente del país; Peña Nieto entregó la Banda Presidencial a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara, quien a su vez la entregó a López Obrador.

Tras rendir protesta, Andrés Manuel López Obrador dirigió un mensaje a la nación, desde la máxima tribuna del país, donde mencionó que hoy "no sólo inicia un nuevo gobierno", sino que se lleva a cabo una "transformación profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México".

Aseguró que lo suyo "no se trata de un asunto retórico o propagandístico", sino en el argumento de que la crisis de México no sólo se originó por el modelo neoliberal, sino por "el predominio en este periodo de las más inmunda corrupción pública y privada. Como lo hemos repetido en muchos años: nada ha dañado más a México que la deshonestidad".

Hizo un repaso por las políticas económicas aplicadas, que a su parecer no resultaron en el crecimiento esperado, y advirtió que por ello y "por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población".

"La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país", agregó, mostrando como ejemplo a la Reforma Energética que ante la presencia de Peña Nieto, dijo que "sólo ha significado la caída en la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios" de los energéticos.

Dijo también que en este periodo, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha deteriorado y "nos convertimos en el segundo país del mundo con mayor migración". Además, "por lo que hace a la violencia, estamos en los primeros lugares del mundo".

Insistió en que "el distintivo del neoliberalismo es la corrupción" y que "desgraciadamente casi siempre ha existido este mal en el país, pero lo sucedido en el periodo neoliberal no tiene precedente", convirtiéndose incluso en la principal función del poder político, por lo que expresó que el plan principal de su Gobierno será "acabar con la corrupción y la impunidad".

No obstante, reiteró que no es su "fuerte la venganza, y si bien no olvido, sí soy partidario del perdón".

En consecuencia, propuso al pueblo mexicano poner un "punto final a esta horrible historia y que mejor iniciemos de nuevo. En otras palabras, que no haya persecución".

Tras estas declaraciones, legisladores interrumpieron el discurso del presidente, con un conteo de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Retomando su mensaje, enfatizó que a partir de ahora, no se tolerará la corrupción y para ello, se ha solicitado que ésta sea un delito grave, aplicando esto para "amigos, compañeros de lucha y familiares. Dejo en claro que si mis seres queridos cometen un delito (...) deberán ser juzgados como cualquier ciudadano".

Además, anunció que se envió una iniciativa al Senado de la República para que incluso el presidente de la República sea juzagado por corrupción, "como cualquier ciudadano".

Andrés Manuel aseguró que otro distintivo de su gobierno será la separación del poder económico del poder político, pues "el gobierno ya no va a ser un facilitador del saqueo... ya no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz (sino que) representará a ricos y pobres".

Reiteró que estos planes, sumados a la austeridad republicana, permitirán no incrementar impuestos en términos reales y no aumentar los precios de los combustibles más allá de la inflación. "Hago el compromiso responsable de que va a bajar el precio de las gasolinas y de todos los combustibles", prometió.

Añadió que tampoco se va a endeudar al país, que no se va a gastar más de lo que ingrese a la Hacienda Pública y que se respetarán los contratos suscritos por los gobiernos anteriores, "pero ya no habrá más corrupción ni influyentismo con empresas privadas".

Expresó que se respetará la autonomía del Banco de México y que ya se está elaborando el presupuesto para el próximo año, impulsándose proyectos productivos con inversión pública y privada nacional y extranjera, creándose como cortinas de desarrollo, "para mantener a los mexicanos en sus lugares de origen".

Confirmó la construcción del Tren Maya y de nuevas refinerías, además de promoverse la creación de nuevas vías férreas y la rehabilitación de puertos marítimos.

En referencia al polémico tema del nuevo aeropuerto, retomó el que se construirán dos nuevas pistas en la Base Aérea de Santa Lucía.

Y como "última cortina de desarrollo y bienestar", prometió que se aumentará al doble el salario mínimo.

Dijo además que se todos serán atendidos, pero que se dará preferencia a los pobres y desprotegidos. "Por el bien de todos, primero los pobres".

Como las primeras acciones de su gobierno, indicó que se cancelará la "mal llamada Reforma Educativa" y se creará un Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Además, los aumentos al salario mínimo no volverán a darse por debajo de los índices inflacionarios y se contratará a jóvenes para que ya no haya "ninis".

Se crearán 100 universidades públicas, se fomentará el deporte, las actividades artísticas, las científicas y las tecnológicas.

Anunció que aumentará al doble la pensión a los adultos mayores y tendrá un carácter universal. También se otorgarán créditos a pequeños productores y se apoyará a emprendedores.

Hizo el compromiso de no permitir afectaciones al medio ambiente con acciones como el "fracking", técnica sobre la cual ya había expresado anteriormente su rechazo.

Entre aplausos, insistió en que se venderá el avión presidencial y toda la flotilla de vehículos aéreos, no habrá más compra de unidades y el presidente ganará el 40 por ciento de lo que percibía el mandatario anterior.

En otro punto polémico, reiteró su intención de conformar una Guardia Nacional, defendiendo la labor del Ejército, que aunque, reconoció, ha participado en actos de represión, "en México no se sabe de militares que formen parte de la oligarquía".

Aseguró que todos los días a las 6 de la mañana presidirá una reunión del gabinete de seguridad. Reafirmó el compromiso de que el presidente de México nunca dará la orden de suprimir al pueblo ni será cómplice o encubridor de violaciones a los derechos humanos.

En política exterior, agradeció haber recibido desde el 1 de julio un trato respetuoso de Estados Unidos y Canadá, reconociendo al presidente Donald Trump, en su caso, por haber enviado a su hija Ivanka a su toma de posesión. Asimismo, extendió su agradecimiento a todos los jefes de estado y representantes que le acompañan en este día.

Tras los agradecimientos, recordó que llega a este momento después de muchos años, pero "manteniendo en alto los ideales y los principios", así como la honestidad.

Se dijo preparado para no fallarle al pueblo pues, "no tengo derecho a fallar. Nada material me interesa, ni me importa la parafernalia del poder... Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos... pero estoy optimista y creo que vamos a salir bien, vamos a enfrentar bien los graves y grandes problemas nacionales, porque creo en el pueblo", expresó.

"La herencia de civilizaciones nos ha forjado como un pueblo tenaz y combativo, luchón, emprendedor, honesto, con una excepcional idiosincrasia de fraternidad... México no es el cuerno de la abundancia, pero aún así tenemos muchos recursos naturales... por eso estoy optimista, creo que ya vamos en el camino de lograr el renacimiento de México, que nos vamos a convertir en una potencia económico y sobretodo en un país modelo que va a demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible...", agregó.

"Gobernaré con entrega total a la causa pública. Actuaré sin odios, no le haré mal a nadie, respetaré las libertades, apostaré siempre a la reconciliación y buscaré que entre todos y por el camino de la concordia, logremos la cuarta transformación de la vida de México", afirmó, prometiendo que se aplicarán pronto los cambios económicos y sociales.

Hizo su compromiso de no reelegirse, sino someterse a la posibilidad de revocación de mandato, anunciando que en dos años y medio se cuestionará a los mexicanos sobre su permanencia, "porque el pueblo pone y el pueblo quita".

"Acepto el reto y les invito a participar para celebrar, juntas y juntos, el esplendor y la grandeza futura de nuestro querido México", finalizó.

López Obrador ya es presidente de México. (AP)

