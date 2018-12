AMLO toma el mando entre la esperanza y la zozobra

CIUDAD DE MÉXICO

Así como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador comienza con una alta expectativa y esperanza entre buena parte de la ciudadanía, también arranca con zozobra, sobre todo de un sector de la Iniciativa Privada.

Lo que sucedió en las semanas siguientes de la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue un periodo de "incertidumbre creciente", alimentado por factores internos y externos y por una falta de claridad respecto de lo que pasaba en el país, afirma el doctor Ernesto Lozano Martínez, profesor de la EGADE Business School, del Tecnológico de Monterrey.

"La incertidumbre es lo que inquieta al mercado", dice. Y a esta contribuyeron, en lo externo, factores como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el alza de las tasas de interés en Estados Unidos y la caída en los precios del petróleo.

"Este ambiente de alza de tasa de interés combinado con un ambiente de incertidumbre comercial generó ruidos importantes", dice el especialista.

A esta ecuación además se sumó la noticia de que la líder demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, habló de la necesidad de revisar el capítulo laboral del nuevo tratado comercial firmado con México.

"No sé hasta dónde el gobierno de Estados Unidos tendrá la fuerza para impedir que se abra ese tratado ya negociado, pero eso metió un poco más de incertidumbre, particularmente en la economía mexicana", dice fulanito.

En este contexto internacional ocurrió la cancelación del aeropuerto y el anuncia de la iniciativa sobre las comisiones bancarias, que aún ni siquiera pasa a alguna comisión en el Senado y, no obstante, metió ruido en los mercados, explica el especialista.

Todo lo anterior ocasionó una reacción que en el mundo financiero llaman "Flay to Quality".

Esto quiere decir que "los capitales decidieron mejor irse a donde no pierden, aunque tampoco ganan, explica. "Los capitales dicen: no me importa no ganar, ahorita mejor me escondo y trato de no perder, es decir, me voy a donde esté más protegido, aunque gane menos".

Aquí el especialista hace una acotación, porque México es un país que premia a los capitales con sus tasas de interés. "Ofrecemos inflación (que en noviembre fue de 1.7%) más 4 puntos base, mientras en Estados Unidos es solamente inflación, y en Europa y Japón es menos que la inflación, es decir, es (una tasa) negativa".

Por ese ruido y esa incertidumbre creciente, en las últimas semanas de octubre y las primeras de noviembre el país vio una importante salida de capitales que no pasó desapercibida.

"Banxico reporta que salieron 134 millones de pesos (mdp) en octubre, pero en julio ya habían salido 516 mdp y en agosto 111 mdp, aunque en septiembre ya habían regresado", afirma Ernesto Lozano Martínez, profesor de EGADE Business School, del Tecnológico de Monterrey.

"Es una dinámica de ida y vuelta, pero durante casi todo 2017 hubo flujos positivos y en lo que va de junio para acá ya hay acumulados flujos negativos", afirma.

´¿De dónde salió ese dinero?

-Ese dinero ha salido de fondos extranjeros que tenían dinero invertido en Bonos M, o bonos de largo plazo a tasa fija en México, en CETES y en la Bolsa Mexicana de Valores.

De acuerdo con el especialista, en 6 meses los Bonos M perdieron 60 mil mdp de flujo de extranjeros, los CETES en octubre pasaron de 292 mdp 279 mdp, y del 5 al 12 noviembre hubo una caída de (flujos de inversión) extranjeros en Bonos M de 1.8 billones de pesos a 1.77 billones.

La BMV, por su parte, "ha estado un poquito más inquieta", dice. "Todo el año había ido de regular a mal, en términos generales: del 1 enero al 7 de noviembre había perdido arriba de 3% de valor de capitalización, quitando fibras y derivados. Pero del 7 de noviembre al 14 de noviembre perdió un 7% más, es decir, lleva acumulada una pérdida de 10% en pesos, y si le ponemos la pérdida en dólares termina siendo por arriba del 13.5%, por el tipo de cambio".

Lozano afirma que los extranjeros con fondos invertidos en México de alguna manera dijeron: 'yo vine con la intención de ganar un premio adicional, ya no lo gané, ya no lo quiero ganar, mejor ya me voy', independientemente de los temas políticos.

En resumen, dice Lozano, lo que pasó en las últimas semanas fue un incremento en las incertidumbres. "En lo externo por la guerra comercial, la subida de las tasas de interés y la caída del petróleo, y en lo interno por saber qué va a pasar con el próximo gobierno, cómo se va a manejar y, sobe todo, como va a respetar el patrimonio individual".

Explica que en el caso del aeropuerto el gobierno federal ya no era el propietario de la obra. "Tenía una deuda de 6,000 millones de dólares y ya habían lanzado una fibra por otros 1,500 millones de dólares. Son 7,500 mdd ya levantados, que son privados y que invirtieron en un escenario que piden simplemente que se respete".

Lozano aclara que la incertidumbre no viene del cambio de gobierno, sino de las políticas. "El nuevo gobierno conjuga muchas fuerzas, muchos intereses y muchas ideologías, incluso, y será labor del nuevo presidente controlar políticamente todas esas energías para poder definir el rumbo de país".

El país, dice, no tiene que hacer algo en particular para atraer de nuevo a los capitales. "Tenemos que crear un ambiente donde iluminemos la oscuridad, donde reduzcamos incertidumbre y haya claridad en qué va a pasar y en las reglas del juego".

Con esa claridad, dice, los capitales podrán regresar a como sea su voluntad.

Por lo pronto, dice, ya López Obrador aseguró que no va a modificar la política financiera ni fiscal en los próximos 3 años. "Eso ya es un intento por aplacar la incertidumbre, y si esta se aplaca, los capitales se tranquilizan".

Pero más allá de lo financiero y lo económico, Lozano tiene una opinión como ciudadano. "Si AMLO elimina en 6 años la impunidad y la corrupción será no la cuarta transformación, sino la cuarta revolución industrial".

Pero la corrupción es otro tema que arrastra pendientes y deudas del gobierno que está por terminar, y mañana lo repasaremos.





Relevo. Andrés Manuel López Obrador recibirá hoy de Enrique Peña Nieto la banda presidencial.

