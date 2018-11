Conmemoran lucha contra Sida

ZACATECAS, ZACATECAS

ZACATECAS, ZACATECAS







Con la 13 Marcha Silenciosa y el llamado a difundir información, tomar medidas preventivas y evitar la estigmatización de los enfermos, que en el 2018 en Zacatecas suman 108, se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el VIH SIDA.

Bajo el lema "Conoce tu estado", se desarrolló la marcha silenciosa, que por 13 años consecutivos se realiza en esta capital para concientizar sobre el padecimiento, la que partió de la alameda Trinidad García de la Cadena y culminó con un acto protocolario en la Plazuela Miguel Auza.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas, María de la Luz Domínguez, hizo un llamado a no estigmatizar a los enfermos de VIH SIDA y a no excluirlos laboralmente, pues el padecimiento no impide que desarrollen sus profesiones o trabajos.

En el marco conmemorativo del Día Mundial de Lucha contra el Sida, que tiene lugar el 1 de diciembre, comentó que en el 2017 la comisión recibió la queja de un paciente empleado de una tienda departamental, a quien no se le renovó el contrato por enfermedad.

Por ello, la CEDHZ le proporcionó asesoría psicológica y lo canalizó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). En este 2018 no han recibido ninguna queja, indicó.

"Las personas con VHI SIDA no pueden ser discriminadas ni estigmatizadas por sus jefes inmediatos ni compañeros de trabajo ni ninguna persona, porque tienen derecho a tener un trabajo dingo, recibir sus prestaciones, su sueldo y que se les respete", acotó.

Para evitar la exclusión, discriminación y estigmatización, consideró necesario difundir entre las presentes y futuras generaciones, información sobre la enfermedad y la aplicación de medidas preventivas para evitar el contagio del virus, como el uso del condón.

Ezequiel Reyes Durán, responsable estatal del Programa VIH SIDA de la Secretaría de Salud del estado, dio a conocer que en el 2018 en Zacatecas han sido detectados 108 casos, 13 más que el año pasado, cuando se tuvieron 95.

ONUSIDA, el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, busca impulsar el programa 90-90-90: Tratamiento para todos, pues se estima que el VIH afecta a 36.9 millones en todo el mundo, pero sólo 21.7 millones reciben tratamiento con antirretrovirales.

En el país en 2016, se reportaron 12 mil nuevas infecciones por este virus, y 4 mil muertes por SIDA





