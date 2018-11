Critican en redes palabras de Ignacio Taibo II

CIUDAD DE MÉXICO.-

La frase que el escritor Paco Ignacio Taibo II pronunció este martes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, "Se las metimos doblada, camarada", generó en la FIL carcajadas del público, pero ha sido motivo de críticas en redes sociales a lo largo de este miércoles.

"El FCE fue creado por don Daniel Cosío Villegas con los escritores del exilio español. Su nuevo director, en agradecimiento a México, declara: 'se las metimos doblada'", escribió en Twitter el ingeniero e historiador Enrique Krauze. Cerca de 200 personas respondieron a lo que señaló Krauze y uno de estos comentarios cuestionó: "México no merece este tipo de personas en ningún puesto público, qué mal. Me dueles México. ¿Esta es la cuarta trasformación?".

El también escritor David Miklos convocó a una encuesta: "¿Quieres que Taibo te la meta", con las opciones "Sí", "No" y "Doblada", que hasta las 15:30 horas había sido votada por 34 usuarios.

"Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo", escribió a su vez Consuelo Sáizar, sin hacer referencia a Paco Ignacio Taibo, y luego agregó: "Ludwig Wittgenstein, autor editado por el @FCEMexico cuya lectura hoy parece más imprescindible que nunca".

Y a este tuit de Sáizar, el expresidente Felipe Calderón añadió: "Esto es lo que llaman sutileza. Sin mencionarlo, parece aludir a quien sería director del FCE".

Jesús Ortega, ex presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), citó frases de directores del FCE: "Cosío Villegas: 'La libertad es el fin más apremiante en nuestras vidas'. Arnaldo Orfila: 'Solo ante los libros que se contradicen, el lector crece en libertad. Paco I Taibo: 'Se las metimos doblada'".

El escritor y poeta José Manuel Recillas anotó en dos tuits: "Las vergonzosas declaraciones de PIT II ('Se las metimos doblada') auguran una lamentable gestión al frente del FCE. Actúa como chivo en cristalería, en vez de titular de la editorial más importante del país. ¿Así va a tratar a los autores y posibles autores? Negro panorama." Y "#RoqueSeñalReloaded 'Se las metimos doblada'. ¿Con esa bocaza va a dirigir al FCE? El barco se hunde antes siquiera de ser botado. Yo no lo pondría al frente ni de una taquería".

La senadora y exconductora de televisión Lilly Téllez dijo por su parte: "Votaré en contra de que se elimine el obstáculo para que este señor sea titular del FCE. Su lenguaje es inaceptable". A lo cual Fabrizio Mejía le respondió: "Recuerdo a esta señora haciéndole ojitos a Peña Nieto durante la entrevista en el FCE".

La comunicadora Fernanda Familiar apuntó también en Twitter: "Al público entusiasta: ¿Por qué aplauden? ¿Por qué se las metieron doblada o por culeros ? ¿Por? ... No entiendo". Y en su segundo tuit escribió: "Todos deberían votar en contra @LillyTellez , quien vote a favor será cómplice de una 'metida doblada'. Insisto no sólo están desplomando el peso, también están deteriorando el idioma. ¡Exigimos no lo permitan! El FCE es respetable y gente muy valiosa ha dirigido desde 1934".

Este martes en Guadalajara, el escritor que fue invitado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador a dirigir el FCE, anunció que si la modificación a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales no se aprueba esta misma semana para que él como ciudadano no nacido en México pueda encabezar la editorial, el lunes 3 de diciembre el propio Presidente lo nombraría encargado de despacho. Tras hacer ese comentario expresó: "O sea, se las metimos doblada, camarada".

Taibo añadió que una conquista del 1 de julio fue el derecho a llamar las cosas por su nombre: "Ladrones a los ladrones; traidores a los traidores; enmascarados a los enmascarados, y culeros a los culeros".





