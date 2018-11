Señalan que votarán contra Ley Taibo por dichos del escritor

CIUDAD DE MÉXICO.-

Senadores de Morena y del PAN advirtieron que debido a las declaraciones "ofensivas" del escritor Paco Ignacio Taibo II, votarán en contra de la llamada Ley Taibo, una reforma a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, con la cual podría ser directo del Fondo de Cultura Económica.

La senadora Lilly Téllez (Morena) aseguró –vía su cuenta de Twitter- que el lenguaje de Taibo II es completamente "inaceptable".

"Votaré en contra de que se elimine el obstáculo para que este señor sea titular del FCE. Su lenguaje es inaceptable", dijo la legisladora por Sonora.

El excoordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, pidió que se le retire la invitación para presidir el FCE, porque el autor de "Pancho Villa. Una biografía narrativa", "es un peligro para México".

"Deberían de retirarle la invitación que se le hizo para ser titular del Fondo, es una ofensa para todos los mexicanos, que se suma a las ofensas anteriores, que ya había dado visos preocupantes de división de fanatismo de ciertas visiones en el mundo en contra de los derechos humanos y demás, para alguien en la cultura en ese sentido representa un peligro para México, es terrible".

El panista dijo que entiende el argumento de la no discriminación en términos de la reforma que se quieren hacer, pero insistió que es una reforma a la medida, por lo que él no será parte de ello. "Que lo haga Morena con su mayoría y ojalá y nadie más se preste para ello".

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el escritor afirmó que si para el lunes el Congreso no había aprobado la llamada Ley Taibo, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitiría un edicto nombrándolo encargado de despacho de FCE.

"Sea como sea se las metimos doblada, camarada, perdón no lo puedo evitar yo sé que me paso de lépero", expresó Paco Ignacio Taibo II no será parte de ello.





