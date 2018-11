Avanza golpe a fuero entre polémica

CIUDAD DE MÉXICO

Diputados federales dividieron opiniones en torno a lo avalado el martes sobre la reforma constitucional en materia de fuero, pues mientras la oposición afirma que ya quedó eliminado, para Morena y sus aliados no es así e incluso adelantaron que en enero presentará otra iniciativa.

En la sesión de este martes, el pleno de los diputados federales avaló reformar la Constitución para eliminar la figura del fuero a todos los funcionarios públicos, incluidos el presidente de la República, pero no otorgó la mayoría calificada a los artículos 38, 111 y 112 reservados, por lo que fueron desechados del dictamen.

El dictamen avalado en lo general quedaría "incompleto", toda vez que el artículo 108 constitucional aprobado, establece que el jefe del Ejecutivo durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado, en términos del artículo 111 de la Carta Magna, mismo que no alcanzó la mayoría calificada y fue desechado.

El morenista Pablo Gómez Álvarez aseguró que lo que fue turnado al Senado "no es nada porque, por ejemplo, el artículo 74 (aprobado) donde señala que la Cámara de Diputados es la instancia para declarar la procedencia que permite la acción penal, en este dictamen se quitaba eso, porque ya no va a haber desafueros, como ya no iba a haber fuero, pues ya no habría desafueros".

Agregó que también se avalaron artículos con referencias al precepto 111 de la Constitución Política, pero como éste no alcanzó la mayoría calificada en la discusión en lo particular, la referencia no sirve. "Son tres artículos inconexos".

Sin embargo, aseveró que los senadores pueden regresar la minuta ya completa, con la abolición del fuero; "sí puede, porque esto es a dos tercios y allá tampoco lo tienen y hay que buscar los dos tercios".

Al respecto, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, acusó a la oposición de simulación, "dicen estar a favor de eliminar el fuero y privilegios, pero siempre encuentran la manera para no aprobarlo, para seguir protegiendo sus privilegios".

También en rueda de prensa, en conjunto con los líderes de las bancadas del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el priista René Juárez aseguró que su bancada votó a favor de eliminar el fuero y que el voto en las reservas presentadas tienen como fin corregir los errores en el dictamen para construir consensos.





Propuesta. Miroslava Carrillo, diputada del grupo parlamentario de Morena, presentó este martes una iniciativa por un México sin fuero, la cual generó controversia ayer en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

