Incompleto, avanza el dictamen contra fuero

Las bancadas del PRI, MC y el Partido Verde Ecologista reservaron el artículo 38

Con el voto de la oposición en contra, en la Cámara de Diputados se detuvo la eliminación del fuero a los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, y el dictamen avanzó incompleto al Senado debido al enfrentamiento entre las bancadas.

El dictamen se componía de modificaciones a seis artículos de la Constitución. Tres de éstos sí lograron la mayoría calificada (61, 74 y 108) en los que se le quita el beneficio al Ejecutivo de ser juzgado solamente por traición a la patria; ahora podrá ser enjuiciado por cualquier delito del orden común.

Lo medular del dictamen se encontraba en las reformas a los artículos 38, 111 y 112, donde se pretendía eliminar el proceso de desafuero para el Presidente y altos funcionarios, para que, en cuanto se tuviera una sentencia en su contra, fueran separados del cargo y procesados sin una intervención del Congreso.

Las bancadas del PRI, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Verde Ecologista (PVEM) reservaron el artículo 38 al considerar que era injusto que cualquier persona a la que se le iniciara un proceso penal perdiera sus derechos político-electorales, como lo establecía el dictamen, y fue una de las banderas para echar abajo la reforma.

En tanto, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido del Trabajo (PT) alegaron que en el 111 que se violaba la presunción de inocencia. En votación económica se desecharon esas reservas y solamente pasó la que Morena hizo al 112, que pretendía agregar que luego de cumplir su condena, un servidor público pudiera volver a su cargo.

El dictamen se aprobó en lo general con 469 votos a favor, pero en la votación particular los 171 en contra del PAN, PRI, PRD, PVEM, MC y los independientes, más cuatro abstenciones del Partido Encuentro Social (PES), desecharon las reservas.

Al declararse insuficiente la votación en lo particular, el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), propuso regresarlo a comisiones para volver a dictaminar, lo que estalló una discusión entre Morena y la oposición.

La diputada de MC Martha Tagle Martínez medió para que los artículos no aprobados fueran desechados y quedaran en los términos que plantea la Carta Magna, y fue así como se envió a la Cámara Alta.

Morena acusó a la oposición de simular con el voto a favor de la eliminación del fuero en lo general y atorar la eliminación del proceso de desafuero en lo particular.

"Estamos ante una historia que se ha repetido muchas veces, partidos dicen estar a favor de la eliminación de fueros y privilegios y siempre encuentran la manera para no aprobarlo", declaró Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena en San Lázaro, en conferencia de prensa.

Coordinadores de la oposición sostuvieron que Morena no escuchó sus reclamos por garantizar derechos como la presunción de inocencia en todos los ciudadanos. El coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, puntualizó que su voto en contra fue en castigo a la "arrogancia y un total menosprecio por todo aquel que no piensa igual a la mayoría (...) y eso no lo aceptamos. No lo vamos a aceptar".

El panista Juan Carlos Romero Hicks alegó que ellos están a favor de quitar el fuero: "Fue la soberbia de algunas conductas que no compartimos la que atropelló el procedimiento legislativo desde el trabajo de la comisión y la falta de debate en el pleno", señaló.

El líder parlamentario de MC, Tonatiuh Bravo, dijo que todas las bancadas han presentado iniciativas para eliminar el fuero, pero el consenso en lo particular no se logró "por soberbia de parte de la mayoría".





Votación. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes, con 469 votos a favor, la reforma constitucional para eliminar el fuero a todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República; pero se mantiene la inmunidad procesal.

