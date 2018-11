Asegura Urzúa que no se tocarán reservas internacionales ni Afores

CIUDAD DE MÉXICO.

El propuesto secretario de Hacienda para la próxima administración federal, Carlos Urzúa, garantizó que no se tocarán las reservas internacionales ni los ahorros de pensión de los trabajadores a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

En rueda de prensa, Urzúa Macías señaló que si bien las reservas internacionales de un país “siempre son tentadoras”, en todo el mundo hay legisladores o ciudadanos que piden tomar un poco de esos recursos, que en el caso de México actualmente ascienden a 173.8 mil millones de dólares.

Acompañado por los propuestos subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, y de Egresos, Gerardo Esquivel, de quien anunció será propuesto como subgobernador del Banco de México (Banxico), explicó que un país necesita reservas internacionales para proteger su economía y su moneda.

“Es sumamente delicado, no sólo para México, para cualquier país del mundo, andar tocando reservas internacionales, más aún, no se pueden tocar las reservas internacionales, está en la Constitución, hay senadores o diputados que piensan que sí, pero no se puede, mejor las dejamos ahí, y 'tan tan'”, añadió ante propuestas de algunos legisladores que piden usar estos recursos para el pago de deuda u otras acciones.

Refirió que el alto monto de reservas internacionales que tiene México, en una crisis o guerra mundial, “no nos duran ni cuatro meses para todas las importaciones que tenemos que hacer, siempre hay que pensar así, no piensen en el monto global, sino en qué se satisface con ese monto”.

Sobre la propuesta de un diputado del Partido del Trabajo (PT) de desaparecer a las Afore para que los fondos de pensión sean administrados por el Estado, manifestó que “el asunto de las Afores no tiene ni pies ni cabeza; por supuesto que nosotros jamás respaldaríamos algo así”.

“Como ustedes saben, es una propuesta de un diputado de un cierto partido, es una iniciativa más, como muchas otras, pero por supuesto que estamos totalmente en contra”, sostuvo el próximo encargado de las finanzas públicas del país.

Comentó que tanto la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), como la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), están viendo posibles cambios de todo tipo en este sistema, como en el régimen de inversión o poner un techo a las comisiones.

"No estamos hablando de grandes cambios en el caso de las Afores, tampoco me preocuparía en absoluto por ellos", apuntó Urzúa Macías.





