Sufren violencia seis de cada 10 mujeres

LERDO

La mayoría se arrepiente de interponer la denuncia, según el IMM en Lerdo

LERDO







COMENTAR

En Lerdo seis de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia.

"Además hay mucha violencia en redes sociales, pero predomina la violencia psicológica. Ahorita seis de cada mujeres son víctimas de violencia en cualquiera de sus modalidades en Lerdo", dijo Beatriz Galván Roque, titular del Instituto Municipal de la Mujer (IMM).

La declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada".

Lerdo se encuentra dentro de los municipios incluidos en la declaratoria de alerta por violencia de género emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim).

No obstante, oficialmente el Ayuntamiento no ha sido avisado: "No nos han notificado la resolución, la notificación tiene que ser a través de la Conavim, pero estaremos muy al pendiente", dijo Galván Roque.

En Lerdo se atiende mensualmente a 300 mujeres en el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), quienes sufren diferentes tipos de violencia; sin embargo, en promedio 10 son las que han padecido violencia física.

La atención por casos de violencia psicológica ocupa el primer lugar entre los servicios solicitados por las mujeres que acuden, luego sigue la violencia patrimonial o económica, luego la violencia expresada en redes sociales y por último la física.

Además de esto, muy pocas terminan los procesos que solicitan a través del IMM. "Todavía falta la cultura de la denuncia y existe el temor o vergüenza de la mujer por decir que es víctima de violencia. Podemos decir que de los 10 casos, al final sólo dos integran las carpetas de investigación y es que en el proceso se arrepienten. No hemos tenido una sentencia, una carpeta de investigación armada porque las mujeres perdonan a la pareja, regresan con el esposo y aquí ya no regresan. Para erradicar la violencia se requiere de la denuncia, la prevención y mucho trabajo", dijo Galván.

La autoridad aseguró que la mayoría de los procesos que sí concluyen son los acompañamientos jurídicos que se les brindan para solicitar la pensión alimenticia y las terapias psicológicas que en promedio duran tres meses.

Violencia

Mujeres que acuden:

=> En Lerdo se atiende mensualmente a 300 mujeres en el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), quienes son atendidas por sufrir diferentes tipos de violencia de esa cifra.

=> La resolución de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim) fue dada a conocer a las asociaciones que solicitaron la Alerta de Género.

el siglo de torreón

Gratis. Los servicios que brinda el IMM son gratuitos. Hay atención psicológica y jurídica y se busca un refugio en algunos casos.

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...

- IMP