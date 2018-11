Dejan libres a feminicidas

CIUDAD DE MÉXICO

Según los datos obtenidos de 17 estados, desde 2011 han sido libradas 661 órdenes de aprehensión por el delito de feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO







Laura Velázquez no olvida la vez que tuvo que caminar entre los muertos para encontrar a su hermana. Hace un año y medio visitó el Servicio Médico Forense de Nezahualcóyotl sin ninguna expectativa, pero cuando le entregaron el cuerpo de Diana su vida no volvió a ser la misma; la joven había sido víctima de feminicidio cuatro días antes en Chimalhuacán, Estado de México.

"Cuando entré al Semefo vi cuerpos tirados en el suelo por todas partes, sin refrigeración ni bolsas. Recuerdo que cuando me enseñaron a mi hermana ya no le encontré parecido", explica.

Diana salió de su casa el 2 de julio de 2017. Después de varias horas en las que no volvió, la preocupación entre sus familiares fue inevitable. En ese momento todos desconocían que la joven había sido violada y asfixiada por una persona a quien las autoridades aún no identifican. A casi dos años, el responsable de la muerte de Diana sigue libre.

Pero éste no es un caso aislado, puesto que, según información obtenida a través de transparencia, hay 244 presuntos feminicidas que no han sido detenidos desde 2011, incluso cuando hay una orden de aprehensión en su contra. Jalisco es donde más se ha presentado esta situación. En total se han dado a la fuga 42 personas señaladas por matar a una mujer de manera violenta.

A esa entidad le siguen Guanajuato, con 41 casos; Sinaloa, con 29; la Ciudad de México, con 23; Tabasco, con 21; Hidalgo, con 21; Morelos, con 16; Puebla, con 14; Veracruz, con nueve; Tamaulipas, con ocho; Coahuila, con siete; Baja California, con seis; Durango, con cuatro, y Quintana Roo, con tres.

Alicia Pérez Duarte y Noroña, investigadora de la UNAM, explica que esto se debe en parte a la indolencia de las autoridades: "La cantidad de órdenes de aprehensión giradas no cumplimentadas se agrava en los delitos relacionados con violencia machista porque no les interesan. Si no les importa resolver los grandes fraudes, menos les interesa resolver el tema de una mujer que además ya calificaron como prostituta o drogadicta".

Para este reportaje fueron enviadas 32 solicitudes de información a los poderes judiciales estatales, con el fin de conocer el número de órdenes de aprehensión cumplimentadas por el delito de feminicidio; sin embargo, el caso de Diana es especial porque las autoridades no conocen la identidad de su asesino y por lo mismo no se ha emitido una orden de aprehensión.

"No hay ningún detenido. Las autoridades de la Fiscalía de Feminicidios nos dicen que sí van a trabajar, pero sólo son palabras. No nos han negado la justicia, pero si nosotros vemos que no hay un avance ni ninguna línea de investigación nos damos cuenta de que solamente nos están tomando el pelo", dice Lidia Florencio, madre de la víctima.

Según los datos obtenidos de 17 estados -los únicos que proporcionaron la información-, desde 2011 han sido libradas 661 órdenes de aprehensión por el delito de feminicidio. De esa cantidad han sido cumplimentadas 417 y 244 no han sido ejecutadas.

Además, hay presuntos feminicidas libres desde 2012 en la Ciudad de México, Durango, Morelos, Sinaloa y Tabasco porque aún no los han detenido.

Las autoridades de Coahuila se tardaron seis meses en capturar al asesino de Serymar Soto.

El 28 de enero de 2017, la joven fue embestida por su propio prometido con un automóvil.

Después de eso, Jorge se dio a la fuga y pudo ser capturado en Parral, Chihuahua, porque la hermana de Serymar, Sandra Soto, recibió una denuncia a través de Facebook. "Si no hubiera sido por esa denuncia ciudadana seguro seguiríamos buscando a Jorge. La persona que se sensibilizó me mandó la ubicación exacta de donde trabajaba el ex prometido de Serymar y el lugar donde vivía", explica Sandra.

Ella reclama que durante los seis meses que Jorge estuvo prófugo, las autoridades de justicia no hacían mucho para encontrarlo: "A nosotros nos pedían casi resolver el caso. Siempre le preguntaban a otra hermana si sabía de algunos amigos con los que pudiera estar Jorge, o si sabía los lugares que frecuentaba. ¿Cómo lo íbamos a saber?".

El 22 de noviembre pasado, un juez dictó una sentencia de 46 años contra Jorge por el feminicidio de Serymar Soto. La condena llegó después de que Sandra impulsó que la muerte de su hermana obtuviera justicia. "Luchamos para que ninguna otra familia padezca este dolor. Mi hermana, de 21 años, era un pan de Dios. No se merecía que le hicieran esto", concluye Sandra.





Exige justicia. Lidia Florencio, mamá de Diana. La joven fue violada y asfixiada, en 2017.

