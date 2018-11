Gobernador de Jalisco se hace 'que no entiende': Polevnsky

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, acusó al gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, de hacerse "el que no entiende" luego de que éste manifestara su rechazo a colaborar con el delegado estatal designado para su estado en materia de seguridad.

"Es muy fácil que los gobernadores hagan como que no entienden, yo he oído al gobernador electo de Jalisco que de repente se hace el que no entiende, ya pensé que le voy a hacer su tarjetita pa’ que le quede claro, pero desde aquí mismo le aclaro, la responsabilidad de la seguridad en el estado es de él", dijo.

Alfaro, quien ganó la gubernatura de Jalisco el pasado 1 de julio a nombre de Movimiento Ciudadano, declaró que "la propuesta (de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal) pone a los delegados como responsables en materia de seguridad; en Jalisco eso no va a pasar".

Al ser entrevistada luego de emitir su voto en la Consulta Nacional sobre 10 Programas Prioritarios que impulsará la administración lopezobradorista a partir del 1 de diciembre, Polevnsky sentenció que "sólo los que no entienden" se niegan a colaborar en el tema de seguridad con el gobierno electo.

"Son seis años de trabajo juntos, solo el que tenga un ego del tamaño del mundo, que le rebase el tamaño, se niega. [...] Solo los que traen otro tipo de grilla o andan en otro rollo, o no sé qué arañas o telarañas tengan, son los que están hablando de insensateces, por decirlo de la manera más educada", declaró.

La líder de Morena también aclaró que quien habla de que se militarizará al país con la implementación de la Guardia Nacional, no entienden que ésta "solo busca tener a los mejores elementos" para terminar con la inseguridad en México.

Al emitir su voto por la consulta del Tren Maya, Polevnsky fue acompañada por el designado delegado para Jalisco, Carlos Lomelí, quien compitió en las elecciones contra Alfaro.





La líder de Morena también aclaró que quien habla de que se militarizará al país con la implementación de la Guardia Nacional, no entienden que ésta "solo busca tener a los mejores elementos" para terminar con la inseguridad en México. (ARCHIVO)

Etiquetas: Yeidckol Polevnsky Morena

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD