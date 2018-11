Ellos también se hacen 'arreglitos'

TORREÓN

Famosos que han recurrido a las cirugías y tratamientos de belleza

TORREÓN







COMENTAR

En comparación a meses anteriores, el tapatío lució una cara renovada. Ahora tiene los pómulos más marcados, los ojos chicos y la frente más estirada. Los usuarios de las redes sociales no lo perdonaron y se burlaron de él con comentarios o memes.

Mónica Noguera, quien fue pareja de Olvera de 2012 a 2015, contó al programa De primera mano que Fher es adicto a los retoques estéticos, en alguna ocasión uno de ellos lo llevó al borde de la muerte.

"Hace tiempo se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Ángeles, en la cara. Casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes creo, en la garganta, se estaba desangrando, tuvieron que parar la operación", dijo Noguera.

En fechas recientes, otro que llamó la atención por su rostro fue Camilo Sesto. El español presentó su disco, Camilo Sinfónico, en Madrid, España. Durante el evento, se le vio un rostro distinto debido a las cirugías estéticas que se ha realizado.

Además, el intérprete de Vivir así es morir de amor se mostró un poco débil y con dificultad para caminar, sin embargo, algo que causó mayor sorpresa fue que la agencia de publicidad del artista convocó a medios al evento y al final Camilo no habló nada, sólo posó para las fotos.

Fher y Camilo no son los únicos famosos que han recurrido al bisturí o bien que se han hecho tratamientos como radiofrecuencias o han recurrido al uso de bótox.

En vida, el "Rey del pop", Michael Jackson sufrió cambios drásticos en su apariencia. El doctor Wallace Goodstein comentó en alguna ocasión que el cantante se hizo de 10 a 12 cirugías. Se puso una prótesis en el mentón, se sometió a una rinoplastía y se colocó injertos en el cuero cabelludo, sin embargo, lo más llamativo fue el cambio en el color de piel.

En febrero de 2016, Tom Cruise fue la comidilla en redes sociales a raíz de una aparición que tuvo en los premios Bafta. El ex de Nicole Kidman apareció con la frente lisa y unos pómulos enrojecidos y carnosos.

Cruise externó que nunca ha recurrido al bisturí ni piensa hacerlo. Por su parte, la prensa norteamericana, estableció que el protagonista de Misión Imposible puede haberse realizado una liposucción además de implantes dentales y uso de bótox.

En ese mismo año, el cantante Robbie Williams reveló que un tratamiento estético no sólo le cambió la apariencia de su cara sino que además casi no podía gesticular.

"Me he aplicado rellenos, un poco de bótox, y me he hecho algo en la barbilla que significa que no puedo mover la put… frente", dijo el artista en la entrega de los premios Icon en la ciudad de Londres, Inglaterra.

Ben Affleck no luce de acuerdo a su edad. Se ve más jovial. Algunos expertos opinan que no ha acudido con el cirujano plástico. Más bien, se ha valido del bótox y ácido hialurónico, pero en pequeñas cantidades, sin abusar.

Dicen las malas lenguas que John Travolta es adicto a las inyecciones de bótox y a los implantes de cabello.

"La pista más obvia son los párpados inferiores, y sospecho que puede haber tenido una blefaroplastia en los últimos años. Él tenía los músculos periorbitales más llamativos y algunas arrugas, pero la cirugía se ha realizado correctamente", explicó a la revista US Weekly, Miles Berry, un reconocido cirujano plástico de Estados Unidos.

Caen en la tentación

Artistas han visitado al cirujano:

William Levy

Ricky Martin

Luis Miguel

Alan Tacher

Brad Pitt

Fher Olvera.

Robbie Williams.

Ben Affleck.

Camilo Sesto.

Tom Cruise.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP