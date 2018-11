Desagrada a Reyes última Fecha FIFA

TORREÓN, COAH

A pesar que ya estaba calendarizado desde junio, la fecha FIFA no le vino bien a los Guerreros, que se preparan para cerrar de la mejor forma posible el Apertura 2018, de cara a la liguilla en la Liga MX.

El timonel de Santos Laguna así lo dijo ayer tras la práctica albiverde en el TSM: "Si me preguntan como Salvador Reyes, no me gustaría la fecha FIFA a estas alturas, máxime que se tiene el cierre de torneo, es medio incómodo, pero no es ninguna excusa".

Y es que el campeón del futbol mexicano no ha podido entrenar completo por la convocatoria de varios de sus jugadores, quienes deberán hoy reportar a la práctica matutina en el complejo santista, para evaluarlos física y médicamente.

"Arteaga vio acción en los dos partidos contra Argentina, el resto (Rodríguez y Preciado) también jugaron pero de cambio y cumplieron de acuerdo al nivel de participación, pero deberán sacarse ese chip de selección y ver por el club".

Reyes Jr. adelantó que para el choque ante los Pumas de la UNAM, no contará con Jesús Angulo, a quien mañana le quitarán la protección (yeso) en su mano izquierda, por lo que Gerardo Arteaga será su sustituto, en caso de llegar en óptimas condiciones desde Sudamérica.

Aceptó que "El Charal" Orrantia, es una de las variantes que tiene, para tomar el lugar en la banda derecha del capitán José Javier Abella, suspendido tras su expulsión en el duelo ante América en la jornada anterior "Emilio no desconoce la posición, no es su lugar habitual, pero es una opción".

Con el inminente arranque de los cuartos de final la próxima semana, el técnico verdiblaco no se impacienta ni se emociona, por comenzar la defensa del título del equipo que dirige desde la cuarta fecha, tras el cese intempestivo de Robert Dante Siboldi.

"Sí visualizo la liguilla, pero estoy ocupado en el último partido de la campaña regular" indicó, al mismo tiempo de revelar, que el próximo domingo, buscarán el triunfo en CU ante Pumas, para lograr una buena cosecha de puntos y quedar bien ubicados en la tabla.

"Estamos trabajando para tener un cierre como lo ha sido todo el torneo, siempre buscando ganar, y en consecuencia, quedar lo mejor posible en la tabla, estamos trabajando el partido con muy buen tiempo".

Una derrota y triunfos de Rayados, Tigres y Diablos Rojos, los mandaría hasta la séptima posición, con la desventaja de cerrar la vuelta de la primera ronda, en calidad de visitante, pero Chava Reyes no lo contempla.

"No lo pensamos, estamos avocados en Pumas, es un rival importante, como lo han sido las últimas jornadas, debemos sacar conclusiones positivas, hemos competido de igual a igual con los importantes de la liga, no somos menos que ellos, somos optimistas y no pensamos en los lugares de abajo".

Reveló que la postura para el duelo dominical, será como siempre, buscar ganar y de acuerdo a lo que ha intentado el equipo, es buscar el arco rival.

"Estamos pensando ganar en México para cerrar un torneo de liga importante, con buena suma de puntos, sobre todo para llegar fuertes para la parte importante, que es la liguilla".

Por otra parte, destacó que los Pumas son un equipo que con David Patiño, han priorizado de nueva cuenta el orden, ya están bien parados en la cancha, con dos líneas de cuatro (defensa y media), así como muy clara su forma de atacar, con dos 9.

"Lo hacen con el chico (Carlos) González y con (Felipe) Mora, con el primero juegan de poste, para luego jugar por fuera, donde llega Barrera, hay que evitar que encuentren estos espacios".

Como lo fue Monterrey y América en jornada pasadas, para Reyes Jr., la escuadra universitaria servirá de sinodal y parámetro, para encarar la etapa importante del semestre, donde intentarán repetir como campeones.

"Midiéndonos con ellos, debemos valorarlo, son buenos ensayos para la última parte, prefiero medirme con rivales importantes, sin tener ningún partido fácil, que bueno que nos toca este cierre. No nos han ganado los que van arriba, les competimos muy bien".





Los Guerreros se alistan para el último partido de la temporada regular del Apertura 2018.

