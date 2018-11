Regreso de Elba Esther podría traer prácticas antidemocráticas: CNTE

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El regreso de Elba Esther Gordillo podría representar el retorno de viejas prácticas antidemocráticas, del caudillismo y el cacicazgo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) coincidieron integrantes de organizaciones de la sociedad civil y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Enrique Enríquez Ibarra, dirigente de la sección 9 de la coordinadora señaló que la disidencia magisterial no va a aceptar la idea de que Gordillo Morales viene buscando la democratización del sindicato puesto que "ella ha sido un elemento que ha hostigado, presionado y maltratado a los maestros", consideró.

"Su nuevo discurso no es más que una estrategia para tratar de recobrar lo que fue su poder dentro del SNTE. Está tratando de utilizar los tiempos políticos para lanzar sus mensajes. Esto del voto secreto y universal no es su bandera: no han cambiado las prácticas antidemocráticas del SNTE. Esta situación de que quiera regresar a través de esta supuesta imagen de incluyente, no es más que una falacia", dijo en entrevista.

"Representaría más de lo mismo. Es robarse las cuotas, tener un control sobre la voluntad de los trabajadores en base a prebendas a unos cuantos y que la base sindical no tuviera una oportunidad de elección democrática. El que ella ofrezca, no garantiza nada. Lo que garantiza es un verdadero concurso de la base magisterial", indicó Juan Melchor, integrante de la Dirección Política Nacional de la CNTE.

Aparte, David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, consideró que los maestros merecen fórmulas nuevas que se vean reflejadas en beneficios laborales y no en qué grupo obtiene más beneficios del gobierno en turno. "Cuesta trabajo creer que los educadores del país no pueden tener un liderazgo más reciente, más enfocado a una perspectiva que tenga que ver con el derecho a la educación de los niños que a las reivindicaciones abusivas y excesivas del grupo de la maestra".

"Se corre el peligro de ser la reedición de un acomodo que no tiene nada que ver con convicciones sino con ventajas que se vuelven a intercambiar los adultos. Los daños más importantes que ha habido a la educación han sido los pactos no escritos pero muy evidentes entre las cúpulas sindicales y las dirigencias políticas. Cuesta trabajo creer que este grupo que toda la vida se ha conducido así, está dispuesto a jugar con nuevas reglas y aprender a una perspectiva en la que no busquen interferir en los nombramientos de los maestros o en los espacios de formación profesional".

Para Fernando Mejía Botero, director de Compromiso Social por la Calidad de la Educación, consideró que Elba Esther Gordillo o su grupo podrían ser "más acordes" a la política educativa del próximo gobierno que Juan Díaz de la Torre; y que se va a facilitar la negociación con ella.

"Lo que el servicio profesional y una parte de la reforma educativa hicieron fue quitarle el piso jurídico para que el SNTE esté en la mesa negociando. Ese podría ser un tema no álgido, pero quién sabe qué tanto el ejecutivo quiera ceder o si quiere seguir gobernando solo. El sindicato podría negociar pero no sentarse y compartir el poder", consideró.

Leonardo García, de la Unión Nacional de Padres de Familia, consideró que una persona, como Gordillo Morales, no es un factor que pueda transformar por sí misma para bien o para mal la educación en el país. Señaló que mientras haya un compromiso con la educación, se necesitan todas las manos posibles.

"Necesitamos de todas las manos, las visiones y actores, siempre y cuando estén comprometidos a transformar el modelo educativo no a ver la educación con criterios políticos, un botín ideológico o un reparto de poder. Si la maestra, el nuevo secretario o el nuevo presidente vienen con la actitud de que la educación dé el salto que requiere para mejorar, bienvenido su esfuerzo", aseguró.





Mostraron inquietud ante un posible retorno de la expresidente nacional del SNTE. (ARCHIVO)

Etiquetas: Elba Esther GordilloJuan Díaz de la Torresntecnte

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD