Rechazan vecinos del Campestre La Rosita reapertura de vialidades

Victor Ortega Muñoz presidente de los colonos del Campestre La Rosita, situado al sur de la ciudad, declaró que la mayor parte de los habitantes no están de acuerdo en que se vuelvan a abrir los 16 accesos por Paseo de la Rosita, Diagonal Las Fuentes y Saltillo 400, actualmente tapados con jardineras.

Anunció que se defenderán los derechos ciudadanos como corresponde legalmente.

Dice que aunque el Campestre La Rosita fue cerrado desde el 2012 con la autorización del alcalde de entonces, "y con 550 firmas presentadas de los vecinos, fue el 13 de junio del 2014 cuando la situación se validó con acuerdo de Cabildo que tuvo previamente los dictámenes de la Comisión de Vialidad y la Comisión de Urbanismo".

CALLES CERRADAS CAMPESTRE LA ROSITA

Informó que este miércoles junto con Francisco Garza Tijerina se reunieron en la Presidencia Municipal con el alcalde Jorge Zermeño y el director de Desarrollo Urbano, Aldo Villarreal Murra.

Nosotros fuimos convocados por el alcalde, y no sabíamos que íbamos a una reunión donde el diálogo era lo menos importante pues la decisión ya estaba tomada para favorecer a un amigo del alcalde y que no quiere que pase el tránsito vehicular por su casa“.— Victor Ortega Muñoz, presidente de colonos del Campestre La Rosita

Explica que "ahí nos encontramos con que la reunión fue prácticamente a petición de un vecino, Segundo Llama, quien dice ser amigo de Jorge Zermeño y que tiene ocho meses pidiéndole la apertura de una vialidad porque por su casa pasa todo el tráfico. Vive en Paseo del Campestre 1, al lado del Club y quiere que se abra una calle antes de donde el vive para que los vehículos no pasen por ahí, no se sabe cual van a abrir si Paseo del Olmo o Paseo del Fresno".

Otras dos personas que asistieron a la reunión señalaron al alcalde que se hiciera un estudio vial, pero "la decisión ya estaba tomada y no tomaron en cuenta ni entraron en razón pese a que le mencionamos a Zermeño que teníamos un video del ofrecimiento que hizo en campaña en el que se compromete a no reabrir las calles, pero no hubo respuesta".

CALLES CERRADAS CAMPESTRE LA ROSITA

No sabíamos que era el primer paso para reabrir toda la colonia, afirma el representante.

Dijo el alcalde que iba a abrir provisionalmente con flujo controlado…“.— Victor Ortega Muñoz

Insiste en que se opondrán a la imposición que se hace sin ningún estudio de impacto vial ni tomar en cuenta la seguridad de la colonia.





Anunció que se defenderán los derechos ciudadanos como corresponde legalmente. (FERNANDO COMPEÁN)

- MD