Arctic Monkeys encabeza el lineup del festival Pa'l Norte 2019

La edición del festival Pa'l Norte 2019 contará con estrellas de la talla de Santana, Arctic Monkeys, Kings of Leon, y The Hives, banda que regresa a México luego de no hacerlo desde 2013.

El cartel también está integrado por Café Tacvba, los Hombres G con Enanitos Verdes, así como Rock en tu Idioma Sinfónico II, Caligaris, Residente, Ximena Sariñana y Nicky Jam.

La venta de boletos será a partir del 30 de noviembre a las 11 horas por Ticketmaster.

El festival se realizará el próximo 22 y 23 de marzo de 2019 en el Parque Fundidora, de Monterrey, Nuevo León.

