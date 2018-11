'Tuca' pide en Liga MX 8 extranjeros por equipo

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

En su etapa como entrenador interino de la Selección Mexicana, Ricardo Ferretti se ha vendido como aquel que convoca a la futura generación exitosa, la que puede ilusionar a la afición y conseguir cualquier objetivo, al llamar a Roberto Alvarado, Diego Lainez y Gerardo Arteaga, entre otros.

Sin embargo, el "Tuca" ha sido también el más crítico ante la regla 20/11, que promueve la participación de jóvenes futbolistas en la Liga MX.

"Así van a salir jugadores, no porque yo imponga una regla, sino porque van a haber muchos debuts, pero muchas despedidas también", dijo el brasileño, al arranque del torneo. Ferretti encontró en Jair Díaz y Rafael Durán Martínez, con 225 y 161 minutos jugados, respectivamente, y otro puñado de jóvenes, a la solución para no ser sancionado por la Liga MX al no cumplir con el reglamento. A los Tigres le faltan dos minutos por acatar la norma en el Apertura 2018.

Los felinos le tienen la chequera abierta al "Tuca" para cumplirle todos los caprichos que guste, ya sea Guido Pizarro (por segunda ocasión), Ismael Sosa, Andre-Pierre Gignac... Y una lista larga de extranjeros y mexicanos ya forjados como profesionales.

Pero cuando Ferretti se enfunda con la chamarra y gorra del Tricolor, pide a gritos que los jóvenes futbolistas se mantengan en un proceso de desarrollo y considera que jugar en el combinado nacional los ayudará a moldearse mejor como futbolistas.

"Debemos analizar todo; por ejemplo, en las tres líneas hay jugadores extranjeros y (en mi humilde opinión) la cantidad de extranjeros es demasiada y debe reducirse a ocho por plantel, máximo, y pensar a futuro", dijo este lunes el estratega en Mendoza, Argentina, donde este día vuelve a medirse con la Albiceleste. "Quitaría la genialidad de la regla 20/11 e insisto que buscaría reducir la regla de extranjeros por plantel".

Para el cotejo de este martes, el segundo en cinco días frente al dos veces campeón mundial albiceleste, se anticipa que reciban minutos de juego Alvarado y Arteaga, ambos con 20 años. Han sido llamados por Ferretti, mas no los utiliza como titulares en los partidos "estelares" de fecha FIFA, como los duelos ante Uruguay, Chile y el del viernes.

El brasileño ha insistido que él convoca a los que podrían ser la base en el proceso rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022, mas no se compromete a que el futuro entrenador de la Selección Mexicana -posiblemente Gerardo Martino- utilice a los mismos futbolistas durante estos últimos meses.

Se despide Ferretti de su segundo interinato con números negativos e incertidumbre sobre el futuro del Tricolor. De los cinco encuentros que suma en esta etapa, sólo ha ganado uno y perdido cuatro. Pobre cosecha.





El técnico brasileño Ricardo Ferretti aceptó que está molesto porque los números en su segunda etapa como técnico interino de la Selección Mexicana de futbol están lejos de ser los óptimos.

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...

- IMP