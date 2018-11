Luis Miguel se muestra amoroso en imágenes

CIUDAD DE MÉXICO

Este año Luis Miguel ha dado varias sorpresas con sus conciertos y la serie biográfica que lanzó Netflix, pero ahora está llamando la atención en redes sociales al aparecer muy cariñoso en unas fotos con la periodista y modelo Desiree Ortiz.

Ortiz compartió tres fotos en las que está con "El Sol", quien la abraza de la cintura y le da unos besos.

La modelo escribió un emotivo mensaje sobre cómo ha sido su vida y la forma en que le ha tocado madurar.

"La sociedad está tan contaminada, que a veces nos sentimos confundidos, en cuanto a las verdaderas y esenciales cosas de la vida. Cuando empecé a tener mis propios ingresos, lo primero que hacía era gastar en bienes materiales para encajar en una sociedad que te obliga a demostrar cierto estatus para tener cierta aceptación; ya que se presumía que la felicidad y sensación de bienestar que dan las cosas materiales durará tanto como pueda durar dicho bien", dijo.

Agregó que hoy en día se da cuenta que eso fue un error.

"Sin embargo, la satisfacción que brindan las cosas materiales caduca. Quienes me conocen bien (pocos) saben que tengo mucho que agradecerle a Dios ( crecí en una familia en dónde no me faltó nada, pero sobretodo sobró valores y educación) mas que eso, debo agradecer las vivencias y la gente mágica que ha llegado a mi vida desde muy temprana edad.

Dijo que además que, "Me tocó madurar en una sociedad en dónde a nadie le interesa la búsqueda espiritual, el bienestar del otro mas que el de si mismo, todo se queda en lo banal y se desconoce el inmenso mundo genuino y humano que puede haber detrás de cada cara".

Las fotos llevan más de cuatro mil likes.

Lo marcan

Ellas han marcado a Luis Miguel:

=> Su madre, Marcela Basteri.

=> Mariana Yazbek.

=> Stephanie Salas.

=> Lucía Méndez.

=> Mariah Carey.

=> Desiree Ortiz.

