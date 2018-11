'No me voy a emborrachar todavía'

LONDRES, INGLATERRA

El alemán Alexander Zverev hizo gala de su sentido del humor durante la entrega de trofeos tras proclamarse nuevo campeón de las Nitto ATP Finals, al señalar con una botella de champán dorada en los brazos, que no se iba a emborrachar aún.

El gesto de Zverev encogiéndose de hombros hizo que el público del O2 estallara en risas. "Aún no había terminado, pero gracias por el champán. ¡No me iba a emborrachar todavía!", dijo.

"El público ha estado absolutamente asombroso toda la semana.

Aprecio que todos ustedes hayan venido a apoyar y mostrar su amor por este deporte", añadió a continuación. "Todo esto hace que sea mucho más fácil para nosotros jugar, así que gracias por eso", expresó.

"No me interrumpas, sé que mi discurso se está alargando, pero un minuto más...", pidió Zverev a continuación para dar las gracias a todo su equipo. "Mi padre me ha estado entrenando la mayor parte de mi vida. Creo que es el mejor entrenador de tenis. No dejará de llorar hasta el año que viene, probablemente, pero está bien.

Probablemente tampoco entienda lo que estoy diciendo, ¡pero eso también está bien!", bromeó.

"Gracias a Ivan Lendl por unirse al equipo. ¡Creo que por ahora está funcionando bien! Esperemos que siga así", dijo al referirse al técnico que firmó a partir del US Open. "Probablemente nadie puede verlo, pero en realidad he ganado músculo. Antes estaba más delgado que ahora, ¿puedes creerlo?".

"Realmente no puedo describirlo. Es el mayor título que he ganado nunca", continuó ya algo más serio antes de referirse a Djokovic.

"En primer lugar quiero felicitar a Novak porque puede que nunca hayamos visto el tenis que ha jugado en los últimos meses. Apenas perdió un partido", dijo para colocar el trofeo en el estrado y seguir bromeando: "¡Voy a tener un calambre en un segundo! Necesito dejar esto", gritó.

"Nosotros(Djokovic y Zverev) tuvimos muchas charlas, no sólo sobre tenis, sino sobre todo tipo de temas -no voy a mencionar qué-, pero tú eres una persona que comparte y has compartido algunos títulos conmigo. Te agradezco que me dejes ganar uno hoy".

"También una gran enhorabuena a todo el equipo de Djokovic.

Terminando como número uno del mundo después de haberse operado este año. No sé si eso lo ha logrado alguien antes. Sois uno de los mejores equipos de la gira, así que buena suerte para el año que viene", finalizó el nuevo campeón.





