Revelan aspiraciones para alcaldía lerdense

Algunos de los aspirantes a candidatos a la alcaldía de Lerdo del PRI y de la sociedad civil, admitieron ya su intención de contender en 2019 por la silla presidencial que hoy ocupa la alcaldesa, María Luisa González Achem.

El síndico municipal, José Dimas López; el director de Salud Municipal, Felipe Sánchez; los exdirigentes del PRI, Jaqueline del Río y Homero Martínez Cabrera (la primera exsíndica municipal y el segundo extesorero municipal de Lerdo); y el extitular del Consejo de Ciencia y Tecnología de Durango, Eliseo Medina, prácticamente destaparon su interés por ocupar la Presidencia de Lerdo para la siguiente administración municipal que iniciará en septiembre del próximo año.

El síndico municipal, Dimas López, recordó que la mayoría de los aspirantes que buscan la candidatura son priistas y que esto es una muestra que este partido en Lerdo se mantiene vigente, por lo que buscarán la unidad, ya sea con un hombre o una mujer, según lo que dicte el partido.

Destacó la gran necesidad de la creación de un parque industrial y la infraestructura correspondiente. También fue claro en decir que la alcaldesa está en su legítimo derecho de aspirar a una reelección, "pero Lerdo no se encuentra en condiciones para una reelección".

Homero Martínez Cabrera aseguró que Lerdo tiene muchas áreas de oportunidad. Habló de la necesidad de tener un crecimiento ordenado de la ciudad y de actualizar el Plan de Desarrollo Urbano: "Hace más de 20 años que no se actualiza y cómo es posible que llegue un fraccionador y construya en la periferia, y eso signifique problemas a largo plazo para el Municipio. ¿Por qué lo permitimos?, porque no se planea?".

También dijo que no contendería por un partido diferente al PRI: "Yo no me voy, yo no me cambio, mis principios son otros y mis pensamientos son otros, y si no me toca me disciplinaría y apoyaría a la persona que vaya a ser el candidato del PRI".

Eliseo Medina dijo que, aunque los resultados del pasado proceso electoral muestran un hartazgo de la sociedad hacia los partidos por corrupción y falta de rendición de cuentas, aún así todos los partidos tienen oportunidad de obtener el voto ciudadano: "Necesitamos un Lerdo próspero para que las figuras que estén en el poder deban el puesto a los ciudadanos y no a las cúpulas; ya es tiempo de que cambiemos ya todos los partidos", dijo.

Jaqueline del Río aseguró que para que una ciudad tenga un crecimiento se debe ser perseverante y trabajar por el interés colectivo: "Y no por un interés personal y mezquino". Destacó la necesidad de mayor crecimiento económico, educativo y turístico para Lerdo.

Felipe Sánchez negó los señalamientos que indican que realiza acciones que podrían equipararse al de una campaña política desde la Dirección de Salud: "Estamos trabajando en temas de salud no hacemos más que eso". Dijo que el tema de infraestructura es una de las limitantes para generar condiciones en Lerdo para que se instalen más empresas.





Presidencia. La alcaldesa, María Luisa González Achem, también ha dicho que le gustaría poder seguir sirviendo a Lerdo.

