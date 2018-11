'Un error anticipar comicios'

JERUSALÉN, ISRAEL

El primer ministro de Israel, Benjamín Neyanyahu, consideró ayer que sería un grave error convocar elecciones anticipadas en esta "delicada situación de seguridad", poco antes de sostener una reunión crucial con el ministro de Finanzas para intentar salvar la coalición gubernamental.

"En esta delicada y sensible situación de seguridad sería innecesario y un error convocar elecciones. Esta noche, en último intento, me reuniré con el ministro de Finanzas, Moshe Kahlon, líder del partido de centro derecha Kulanu, para evitar la caída del gobierno", dijo Netanyahu durante la apertura de la reunión de su gabinete. "No hay que acabar con un gobierno de derecha. Todos los miembros del Likud (partido de Netanyahu) desean continuar gestionando el Estado un año más", aseguró Netanyahu, citado por medios israelíes.

Tras la renuncia del ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, el jueves pasado en protesta por el cese al fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el gobierno de Netanyahu se quedó con una escasa mayoría de 61 de los 120 escaños del Parlamento. Kahlon, cuyo partido es Kulanu, se ha pronunciado a favor de celebrar elecciones "lo antes posible".

Posición

Ante su gabinete:

=> Netanyahu reiteró la amenaza de un posible retorno al poder de la izquierda.

=> Al recordar que 2 gobiernos dirigidos por el Likud habían caído.

=> Como resultado de la deserción de sus aliados de la derecha.

Negociación. Netanyahu busca salvar su gobierno.

