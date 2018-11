Arteaga resalta roce del Tri ante Argentina

CÓRDOBA, ARGENTINA.-

Más allá del resultado, el roce con jugadores de talla internacional es lo que destacó Gerardo Arteaga, integrante de la selección mexicana de futbol que realiza una gira de dos partidos por Argentina.

"Para nosotros, que somos los jugadores más jóvenes del equipo, nos sirve mucho este roce con esta clase de futbolistas y esto es algo bueno que se está haciendo en la selección", dijo ayer sábado.

Será el martes cuando el Tricolor y la Albiceleste vuelvan a encontrarse, ahora en la ciudad de Mendoza y el objetivo de los seleccionados mexicanos será el de obtener un resultado favorable, conscientes de la dificultad del duelo.

"El juego del martes va a ser, de nueva cuenta, un encuentro muy duro, cerrado; ellos son locales, pero debemos de salir a la cancha a hacer nuestro trabajo y hay que dejarlo todo en el terreno de juego", advirtió Arteaga.

Finalmente, luego de jugar medio tiempo la víspera, aseveró que fue una gran experiencia y agradeció la oportunidad, pues no esperaba ser parte del equipo que utilizó el técnico Ricardo "Tuca" Ferretti.

"Más que nada una gran experiencia, enfrentarte a jugadores de esa talla fue algo muy bueno, no me esperaba participar en el partido de ayer, pero jugué medio tiempo y obviamente me siento muy contento por ese momento".

La selección mexicana de futbol ya dejó atrás la derrota ante Argentina y comenzó a preparar, en esta ciudad, el próximo duelo contra la Albiceleste, el cual se llevará a cabo en Mendoza.

El Tricolor, que comanda el técnico brasileño Ricardo "Tuca" Ferretti, volvió a los entrenamientos y lo hizo en la cancha del Club Atlético Belgrano, el estadio Julio César Villagra.

El trabajo del equipo nacional dio inicio a las 17:00 hora local y tuvo una duración aproximada de 90 minutos, en los cuales los medios de comunicación que siguen al equipo pudieron presenciar la práctica.

Ayer, se dieron a conocer las bajas de Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez y Miguel Layún por decisión del cuerpo técnico, y de Néstor Araujo por una lesión, quienes volverán a sus clubes de procedencia.

El equipo seguirá con sus trabajos antes de viajar a Mendoza, donde el martes tendrán su segundo y último juego de esta Fecha FIFA, en busca de mejorar su funcionamiento y "sacarse la espina" tras el revés del viernes.





El juvenil santista Gerardo Arteaga busca aprovechar sus oportunidades en el Tri. (Jam Media)

