Señalan que en Arboledas sale agua con aceite

TORREÓN

TORREÓN







COMENTAR

Habitantes de la colonia Arboledas denunciaron la presencia de un líquido aceitoso en el agua potable.

Desde el pasado 15 de noviembre, quienes habitan dicho sector, vieron como el agua aceitosa salía de sus llaves y grifos.

De inmediato se comunicaron al Call Center del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón, para reportar el hecho y saber el origen.

"Nos dijeron que la bomba está en mantenimiento, que por eso sale el agua sucia y con aceite, pero ya fui a la bomba y no hay nadie, ¿Por qué mienten? y si así fuera ¿Por qué le dan mantenimiento a una bomba, sin prevenir a la gente para que junte agua?", dice Enriqueta Martínez.

Por su parte, Ricardo Gallegos, menciona que ante esta situación han tenido que acarrear agua de otras colonias para el aseo personal y de los domicilios, lo que les representa una pérdida de dinero y tiempo.

"Pensamos que sería cosa de un día y dijimos 'no pasa nada si no nos bañamos hoy', pero cuando vimos que no era cuestión de un día, mi familia y yo optamos por bañarnos en casa de mi mamá y traernos un tanque para asearnos en la casa, pero ¡imagínese!, ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ", dijo. Comenta que es durante las mañanas cuando el agua sale con mayor cantidad de lo que pareciera que es aceite y ya por la tarde-noche, es más limpia, sin embargo no se puede ingerir o utilizar para el aseo personal.

"Nos gustaría saber porqué la colonia Arboledas tiene este servicio de parte de Simas, porque sí pagamos puntualmente y todo lo que marcan como adeudo, entonces no nos explicamos por qué", reclamó Martínez.

Ambos pidieron una respuesta pronta al Simas.





Denuncia. Sale agua con aceite en la colonia Arboledas, según la denuncia de colonos.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP