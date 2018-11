¿Cazafantasmas 3, con los originales?

CIUDAD DE MÉXICO

Los fans de Cazafantasmas (1984) y Cazafantasmas 2 (1989) han estado casi 30 años esperando alguna noticia sobre el regreso de los personajes originales. Y hoy están de enhorabuena, porque el actor Dan Aykroyd ha asegurado que la tercera entrega ya está en camino. ¡Vuelven los Cazafantasmas originales!

Las dos primeras entregas de la saga Cazafantasmas contaron en su reparto con Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Ernie Hudson, Rick Moranis y el difunto Harold Ramis. Y tal y como ha revelado Aykroyd en The Big Interview, el guion de Cazafantasmas 3 ya está en marcha y cuenta con los personajes originales como protagonistas.

Durante el programa de Dan Rather, el actor mencionó que "existe una posibilidad de reunir a los Cazafantasmas originales", es decir Murray, Hudson y el propio Aykroyd. Cuando el entrevistador le preguntó específicamente sobre Bill Murray dijo "creo que Bill vendrá. La historia es muy buena, incluso si interpreta a un fantasma".

Por el momento no hay forma de asegurar que Cazafantasmas 3 finalmente llegue a producirse, pero las palabras de Aykroyd sin duda sirven para encender las esperanzas de los fans que llevan más de 30 años aguardando el regreso de sus queridos personajes. El actor no quiso dar ningún detalle más, pero posiblemente la historia no tenga conexión con el reboot de Cazafantasmas de 2016 protagonizado por personajes femeninos.

Por otro lado, queda por ver cómo afectará la muerte de Harold Ramis (Dr. Egon Spengler) al regreso de Cazafantasmas. Ramis no sólo fue uno de los personajes principales, sino que también fue el co-guionista de las películas. De hecho, la tercera entrega de la saga estuvo a punto de producirse hace años, pero la producción se detuvo cuando el actor enfermó.





