FGE, sin declaración ante solicitud de España para indagar a HMV

Luego de que se diera a conocer que tras la reapertura del caso por lavado de dinero contra el exgobernador Humberto Moreira Valdés en España, se solicitaría a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar indagaciones al respecto, el titular Gerardo Márquez se abstuvo de opinar, al asegurar que se trata de una investigación internacional.

“No tengo opinión de ese tema porque es un tema internacional y no tengo opinión en este momento, yo siempre opino, pero por tratarse de un tema de carácter internacional que no conocí no tengo opinión, la verdad” dijo.

El fiscal general no aclaró si la dependencia estaría dispuesta a colaborar con las autoridades españolas en el esclarecimiento de la información.

Además tampoco especificó si la dependencia estará a la espera de alguna notificación al respecto; “Nosotros no tenemos en particular nada hasta el momento”, señaló.

El pasado miércoles se dio a conocer, a través de medios internacionales, que la Fiscalía Anticorrupción en España solicitó al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, reabrir la investigación al expresidente del PRI de México y exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, esto tras recibir nuevos datos que le inculpan en un delito de blanqueo de capitales.

Además solicitó librar otra comisión rogatoria a México para que ordenara a la Policía mexicana y a la Procuraduría General del Estado realizar las pesquisas y diligencias necesarias para contextualizar y, en su caso, verificar la documentación e información aportada en su día por Moreira y que sirvió para archivar el caso.

Ante esto el día de ayer se dio a conocer que se enviará una comisión rogatoria a México para que las autoridades mexicanas investiguen si es cierta la información que Humberto Moreira proporcionó en su día a la Justicia española, para acreditar la legalidad de sus ingresos bancarios en España.





