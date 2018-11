'Tata' Martino seguirá al Tricolor

CIUDAD DE MÉXICO

Gerardo Martino estará muy al pendiente del partido entre Argentina y México.

"Hay mucho que ver en este juego", dijo el "Tata" en charla informal.

El técnico todavía tiene contrato con el Atlanta United y no quiere dar declaraciones respecto de su probable llegada al banquillo de la Selección Mexicana.

Martino estará al pendiente de los mexicanos que militan en Europa, ya que el sábado regresan a sus respectivos clubes.

Será la primera vez que el estraga observe a detalle al combinado tricolor, para conocer la calidad del mismo y analizar su mejor futuro -posiblemente- con él al mando del plantel.

Todavía falta que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirme la contratación del argentino. Sin embargo, Martino revisará con lupa la labor de cada futbolista con playera verde, en específico, si tiene etiqueta de "europeo".

Ante la inminente llegada del Tata para el nuevo ciclo mundialista, los directivos de la Liga MX coinciden que se necesita un funcionamiento que permita a la Selección Mexicana competir y gustar en lo futbolístico.

"Todos tenemos grandes expectativas de lo que se tiene que hacer", comentó Alejandro Irarragorri, presidente del Santos.

"Me gustaría la idea de un proyecto claro y que nos lleve al siguiente nivel: el quinto partido", subrayó Francisco Suinaga, del Toluca, quien -igual que Irarragorri- no quiso opinar de Martino, ya que todavía no es presentado por Yon de Luisa, presidente de la FMF.

"Los objetivos tienen que ir paso a paso. Primero debe encontrar un esquema de juego funcional, que dé resultados y que el equipo mexicano muestre su capacidad", añadió Álvaro Dávila, de Morelia.

Mientras que los federativos del futbol mexicano hablan lo menos posible sobre la llegada del argentino, en la MLS ya dan por hecho su salida de Estados Unidos.

"Me da gusto por la FMF", dijo Don Garber, comisionado de la Liga estadounidense, en un evento en Miami. "Sé que ha arriesgado mucho por contratar al Tata, a quien le deseo lo mejor".

En cuanto el Atlanta United termine su participación en los Playoffs de la MLS, el argentino y la FMF lo harían oficial.





