Con un DT en disputa

Selecciones con entrenadores interinos, y en vías de renovación, estarán frente a frente

Argentina y México se enfrentarán hoy en un amistoso que los encuentra en plena disputa por el mismo técnico para conducir una renovación inevitable tras el último Mundial.

Gerardo Martino, elegido días atrás el técnico del año de la MLS tras una gran temporada al frente del Atlanta United, es codiciado tanto por la Asociación del Futbol Argentino (AFA) como la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para tomar las riendas de sus respectivos seleccionados, actualmente dirigidos por entrenadores interinos.

La Albiceleste despidió a Jorge Sampaoli tras el pésimo papel en Rusia y quedó al mando interino de Lionel Scaloni, su ex asistente. El Tri, en tanto, no renovó contrato con el colombiano Juan Carlos Osorio y designó a Ricardo Ferretti, quien divide tareas con el Tigres de México.

El brasileño dirigirá estos amistosos y luego regresará al club para cumplir un contrato de tres años.

Martino, quien adelantó que no continuará en el United al final de la temporada, se volvió la opción más terrenal para ambos países luego que otros entrenadores de igual o más renombre declinaran el ofrecimiento.

El "Tata", que dirigió Argentina y Barcelona, entre otros, reconoció el interés pero no respondió, al menos públicamente, a ninguno de los ofrecimientos. No obstante, algunos medios deportivos mexicanos y argentinos lo sitúan más cerca de México.

Los entrenadores interinos han impulsado una renovación en ambos seleccionados con la llamativa ausencia de sus dos máximas figuras: el astro y capitán Lionel Messi no volvió a vestir la casaca albiceleste tras la Copa del Mundo, al igual que Javier "Chicharito" Hernández, goleador histórico del Tri.

El jugador del Barcelona al parecer ha decidido tomarse un descanso, aunque púbicamente no se ha referido al tema. El atacante de West Ham, en tanto, recién está volviendo a jugar tras padecer una enfermedad pero no fue citado para estos amistosos.

"Hay muchas ganas de trabajar, hacer las cosas bien, sabemos que tenemos que representar esta camiseta de la mejor manera", comentó Erik Lamela, volante argentino del Tottenham inglés. "Se vienen dos partidos muy importantes para todos, son amistosos pero cada uno se juega lo suyo y en eso estamos enfocados".

Salvo por el veterano arquero Sergio Romero, en Argentina prevalecen caras nuevas y sobresalen por su peso Paulo Dybala, figura de la Juventus, y Mauro Icardi, capitán del Inter de Milán.

"Hubiera sido una oportunidad enorme de poder enfrentar a Messi pero no deja de tener jugadores con muchísima calidad", reconoció el mexicano Edson Álvarez, defensor de América. "Argentina es un rival de mucha jerarquía. Yo creo que venir a Argentina y hacerle frente, hacerle partido a un rival como este es un objetivo para nosotros".

En el Tri la otra ausencia relevante es la del atacante Hirving Lozano, que pese a estar citado fue dado de baja por una contractura que sufrió jugando para PSV Eindhoven de Holanda.

Por primera vez, Argentina jugará fuera de Buenos Aires un amistoso en fecha FIFA. Más que un gesto hacia el interior, la decisión responde también a la baja expectativa que genera la selección albiceleste en el público de la capital argentina, más cuando ambos choques caen entre las finales de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors.

En Córdoba se espera un alto nivel de concurrencia al estadio Mario Alberto Kempes, en gran parte gracias a un descuento del 50 por ciento respecto al valor de las entradas de la liga local y que los menores de 12 años pueden ingresar gratis.

El otro amistoso se disputará en Mendoza, en el oeste del país, el 20 de noviembre.

'Marche' va de titular

El portero Agustín Marchesín será el titular cuando Argentina enfrente a México hoy, confirmó el técnico Lionel Scaloni, quien no se ilusiona con seguir al frente del equipo.

El estratega habló en Ezeiza antes de viajar a Córdoba y reveló el once inicial que verá acción en el primer duelo ante el "Tri", con el portero del América de México en el arco.

Marchesín estará en la portería; Renzo Saravia, Ramiro Funes Mori y Nicolás Tagliafico en la zaga, con la duda de Juan Foyth, quien sufrió un corte y en caso de no estar disponible jugará Gabriel Mercado.

En medio campo estarán Ángel Correa, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Marcos Acuña; y adelante Paulo Dybala y Lautaro Martínez, por lo que Mauro Icardi podría entrar en el complemento o jugar el segundo partido.

Por otra parte, Scaloni habló de su futuro con la selección "Albiceleste", en la que está como interino, consciente que luego de dirigir sus partidos cinco y seis volverá al equipo Sub 20, por lo que no se ilusiona con dirigir en la próxima Copa América.

"Ahora pensamos en estos partidos y el 10 de diciembre comenzaremos a pensar en la pretemporada para preparar el Sudamericano Sub 20. No me ilusiono con la Copa América, no me puedo ilusionar con algo hipotético", comentó.





Lionel Scaloni, director técnico de Argentina.

