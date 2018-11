Maduro seguirá en el poder para lograr 'revolución social'

CARACAS, VENEZUELA.-

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló hoy que seguirá en el poder, por mandato del pueblo, para lograr una revolución social que cambie el Estado burgués en uno verdaderamente popular.

“Más de 6.5 millones de venezolanos renovaron mi mandato el 20 de mayo (pasado); yo quiero ser presidente para cumplir el legado del comandante Hugo Chávez a su máxima expresión, pero sobre todo para lograr una revolución social que cambie el Estado burgués, que transforme el Estado en uno verdaderamente popular”, afirmó.

“No soy presidente porque quiero, porque tengo un ego grande o porque me crea salvador de la patria. Yo soy presidente porque el comandante Chávez me dio una orden de ponerme al frente de la revolución y porque ustedes me dieron su voto”, dijo Maduro en alusión a los comicios que fueron boicoteados por la oposición y desconocidos por varios países.

"Yo soy presidente de la república para hacer una revolución, para ser presidente de una revolución popular, ser un presidente del pueblo”, aseveró Maduro, quien indicó que se prepara para asumir un segundo mandato hasta 2025.

Maduro, que asumirá nuevamente el gobierno el 10 de enero de 2019, enfrentará una serie de complicaciones, incluyendo el desconocimiento de varios gobiernos que consideran que las elecciones de mayo pasado no fueron democráticas por la inhabilitación de candidatos y partidos opositores.





